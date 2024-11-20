 
الأربعاء 2024-11-20 08:25 م
 

الرئيس البولندي يغادر الأردن

بعد اختتام زيارة رسمية للمملكة استمرت ثلاثة أيام
بعد اختتام زيارة رسمية للمملكة استمرت ثلاثة أيام
الأربعاء، 20-11-2024 06:41 م

الوكيل الإخباري-   غادر رئيس جمهورية بولندا أندريه دودا عمان، اليوم الأربعاء، بعد اختتام زيارة رسمية للمملكة استمرت ثلاثة أيام.

اضافة اعلان


وكان في وداع الرئيس البولندي في مطار الملكة علياء الدولي، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، والسفير البولندي في الأردن لوسيان كاربينسكي، وأركان السفارة.

 
gnews

أحدث الأخبار

وزير الداخلية يفاجئ مديرية أحوال المفرق

أخبار محلية زيارة مفاجئة لوزير الداخلية مازن الفراية

ارشيفية

فلسطين اليونيسيف: الماء والغذاء أصبحا حلما لأطفال غزة

حزب الله

عربي ودولي حزب الله: قصفنا تجمعين لجنود العدو الإسرائيلي

الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية شفاء أول حالة مرضية لطفلة بالخلايا التائية في مستشفى الملكة رانيا

حماس

فلسطين حماس: ندين استعمال واشنطن الفيتو ضد قرار وقف إطلاق النار

رئيس الأركان يفتتح المستودعات الجديدة للذخيرة العسكرية

أخبار محلية الحنيطي : أهمية التطوير المستمر للبنية التحتية بما يعزز جاهزية القوات المسلحة

غزة

فلسطين 8 شهداء بينهم 4 أطفال في مواصي خان يونس

قصف عنيف على غزة

عربي ودولي فيتو أميركي ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة



 


الأكثر مشاهدة