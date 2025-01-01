الرئيس التنفيذي لناسا يحاضر حول تحديات الذكاء الاصطناعي بالجامعة الأردنية

الوكيل الإخباري- - قال الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في مركز ناسا - جودارد لرحلات الفضاء الدكتور عمر حتاملة، إن تأثير الذكاء الاصطناعي في مستقبل البشرية بات حتميا على مجالات الحياة كلها.

وأشار، خلال محاضرة نظمتها وحدة البرنامج الدولي والتسويق والخريجين في الجامعة الأردنية اليوم الثلاثاء، ضمن سلسلة "أحاديث الأردنية"، بحضور رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات ونوابه، إلى الفارق الكبير الذي أحدثته النماذج اللغوية الكبيرة منذ عام 2021؛ وهذا جعل هذه الأدوات متاحة للجميع، متوقعا تغييرات جذرية مستقبلية مع اندماج تقنيات الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي.

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