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الرئيس العراقي يهنئ الملك بتأهل المنتخب الأردني لكرة القدم إلى كأس العالم

جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد
جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد
 
الأحد، 08-06-2025 09:38 م
الوكيل الإخباري-   هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، الأحد، جلالة الملك عبد الله الثاني بتأهل المنتخب الأردني لكرة القدم إلى كأس العالم 2026.اضافة اعلان


وأكّد جلالة الملك، لدى لقائه الرئيس العراقي، اعتزازه بالعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين.

وبحث اللقاء، الذي عقد على هامش المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات في مدينة نيس الفرنسية الذي يبدأ أعماله الاثنين، سبل توسيع آفاق التعاون الثنائي في شتى المجالات، وتكثيف الجهود لإنهاء الحرب على غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون انقطاع، وإنهاء التصعيد الخطير في الضفة الغربية.

وأشار جلالته إلى أهمية البناء على مخرجات القمة العربية التي عقدت أخيرا في بغداد.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، والوفد المرافق للرئيس العراقي.
 
gnews

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