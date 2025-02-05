الرئيس الفلسطيني يغادر إلى الأردن للقاء الملك

ومن المتوقع أن يبحث اللقاء آخر التطورات على الساحة الفلسطينية وتثبيت قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
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