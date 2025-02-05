الرئيس الفلسطيني يغادر إلى الأردن للقاء الملك

12:29 م

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الوكيل الإخباري- غادر الرئيس الفلسطيني محمد عباس إلى الأردن للقاء جلالة الملك عبدالله الثاني، بحسب ما أفادت به قناة العربية. اضافة اعلان





ومن المتوقع أن يبحث اللقاء آخر التطورات على الساحة الفلسطينية وتثبيت قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.