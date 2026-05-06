الرئيس القبرصي يؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس أن القمة الأردنية - القبرصية - اليونانية، عقدت في مرحلة تتسم بالعديد من التحديات الجيوسياسية، معربا عن شكره لجلالة الملك على استضافة أعمالها.

ولفت خريستودوليدس، إلى أهمية توقيت انعقاد القمة، أثناء تولي قبرص رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى دور بلاده كحلقة وصل بين أوروبا والشرق الأوسط، ومؤكدا أهمية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.



وأعرب الرئيس خريستودوليدس عن فخر قبرص بشراكتها الثلاثية مع الأردن واليونان، والتي تساهم بشكل حيوي في تعزيز الاستقرار وتوطيد التعاون للتصدي للتحديات المشتركة والاستثمار في فرص توسيع الشراكات الاقتصادية.



كما أعرب عن تضامن قبرص مع الأردن في ظل الاعتداءات التي تعرض لها خلال الأزمة الأخيرة في الإقليم، مشددا على ضرورة الالتزام بالحوار للتوصل لحل الصراع وبناء إطار للسلام في الإقليم.



وبدوره، تحدث رئيس الوزراء اليوناني عن أهمية انعقاد هذه القمة خاصة في ظل الظروف الإقليمية، مؤكدا أنها تحمل رسالة واضحة من الصداقة والتعاون والالتزام التام بالقانون الدولي.



ولفت إلى أن الشراكة بين الأردن واليونان وقبرص أثمرت نتائج ملموسة، مؤكدا أنه بالإمكان تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والاستثمار والنقل والدفاع والسياحة والمناخ، ومثمنا الدعم الذي قدمه الأردن لليونان في التصدي للحرائق البرية.



وأشار رئيس الوزراء اليوناني إلى دور الأردن المحوري، بقيادة جلالة الملك، ومساعيه لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومشيرا إلى جهود الأردن للحفاظ على الوضع القائم في المدينة المقدسة.