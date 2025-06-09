الرئيس اللبناني يزور الأردن الثلاثاء

ويجري جلالته والرئيس عون مباحثات تركز على العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وأبرز قضايا المنطقة.
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