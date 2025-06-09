الرئيس اللبناني يزور الأردن الثلاثاء

الوكيل الإخباري- يقوم رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، الثلاثاء، بزيارة رسمية إلى الأردن، تلبية لدعوة من جلالة الملك عبدﷲ الثاني.

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