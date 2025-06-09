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الرئيس اللبناني يزور الأردن الثلاثاء

الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون
العماد جوزاف عون
 
الإثنين، 09-06-2025 04:14 م

الوكيل الإخباري-   يقوم رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، الثلاثاء، بزيارة رسمية إلى الأردن، تلبية لدعوة من جلالة الملك عبدﷲ الثاني.

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ويجري جلالته والرئيس عون مباحثات تركز على العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وأبرز قضايا المنطقة.

 
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