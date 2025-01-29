الرئيس المصري: ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه

الوكيل الإخباري- قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إن ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن تشارك مصر فيه.

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ونقل بيان لمكتب الرئاسة المصرية عن السيسي، أن ما يتردد حول تهجير الفلسطينيين لا يمكن أبدا التساهل أو السماح به لتأثيره على أمننا القومي.