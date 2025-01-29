 
الأربعاء 2025-01-29 05:55 م
 

الرئيس المصري: ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه

السيسي
عبد الفتاح السيسي
الأربعاء، 29-01-2025 05:03 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إن ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن تشارك مصر فيه.

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ونقل بيان لمكتب الرئاسة المصرية عن السيسي، أن ما يتردد حول تهجير الفلسطينيين لا يمكن أبدا التساهل أو السماح به لتأثيره على أمننا القومي.


وأكد أن مصر عازمة على العمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوصل لسلام منشود قائم على حل الدولتين.

 
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