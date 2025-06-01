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الرحاحلة مديرا عاما لغرفة صناعة الأردن

غرفة صناعة الأردن
غرفة صناعة الأردن
 
الأحد، 01-06-2025 11:11 ص

الوكيل الإخباري-   قرر مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن تعيين الدكتور حازم الرحاحلة مديرا عاما لغرفة صناعة الأردن اعتبارا من اليوم الأحد.

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وبحسب بيان الغرفة، أكد رئيسها المهندس فتحي الجغبير أن تعيين الرحاحلة يأتي في إطار سعي صناعة الأردن لتعزيز قدراتها المؤسسية وتمكين دورها كبيت خبرة ومرجعية وطنية للصناعة الأردنية.


يذكر أن الرحاحلة يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد المالي ويملك خبرة واسعة في الإدارة العامة وصياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتولى مناصب قيادية بارزة كان آخرها مديرا عاما للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

 
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