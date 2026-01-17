الرحامنة يتابع استعدادات الرصيفة لإعادة إحياء المتنزه الوطني

وتجول الرحامنة يرافقه رئيس لجنة البلدية المهندس حسام النجداوي في عدة مواقع ضمن منطقة المتنزه موجها بضرورة توفير كافة التجهيزات لهذه الغاية تزامنا مع الاحتفال بعيد الشجرة لهذا العام والذي سيقام خلال الأيام المقبلة.
بدوره، قال النجداوي إن البلدية تضع هذا المشروع المهم ضمن أولويات عملها لتوسعة الرقعة الخضراء في المدينة بالتعاون مع وزارة البيئة ووزارة الزراعة لزراعة 100 ألف شجرة خلال العامين القادمين في الرصيفة لتغيير الواقع البيئي والجمالي للمدينة ونشر ثقافة البيئة الخضراء النظيفة.
من جهة أخرى، تفقد الرحامنة استعدادات البلدية والتجهيزات المعدة للتعامل مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة لتوفير سبل السلامة العامة للمواطنين وممتلكاتهم موجها للعمل بأقصى درجات الاستعداد واستئجار ما يلزم من آليات ثقيلة عند الحاجة للتعامل مع أي طارئ خاصة في المواقع الساخنة باللواء.
