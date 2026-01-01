الرحامنه يتفقد جاهزية بلدية الجنيد للتعامل مع المنخفض الجوي

07:10 م

الوكيل الإخباري- تفقد أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور بكر الرحامنه اليوم الخميس جاهزية بلدية الجنيد للتعامل مع تأثيرات المنخفض الجوي.





وقال الرحامنه، إن وزارة الإدارة المحلية تتابع جاهزية البلديات للتعامل مع الحالات الجوية، مؤكدًا أهمية سرعة الاستجابة والتنسيق بين كوادر البلديات والجهات ذات العلاقة، خاصة في المواقع المعرضة لتجمع مياه الأمطار وجريان السيول.



واطلع الرحامنة على خطة الطوارئ المعتمدة في البلدية وآلية توزيع الكوادر والآليات على مختلف المناطق، مشددًا على الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الوزارة والعمل بروح الفريق الواحد.



من جهته، استعرض رئيس لجنة بلدية الجنيد الدكتور أحمد قوقزه خطة عمل البلدية ودرجة الاستعداد وتفعيل غرفة العمليات واستمرار العمل على مدار الساعة إلى جانب توزيع الفرق الميدانية والآليات في المواقع الحرجة للتعامل مع أي طارئ.



وأشار إلى أهمية تعاون المواطنين للإبلاغ عن أي حالات طارئة والالتزام بإرشادات السلامة العامة خلال فترة المنخفض الجوي.



