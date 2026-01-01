الخميس 2026-01-01 07:15 م

الرحامنه يتفقد جاهزية بلدية الجنيد للتعامل مع المنخفض الجوي

الرحامنه يتفقد جاهزية بلدية الجنيد للتعامل مع المنخفض الجوي
الرحامنه يتفقد جاهزية بلدية الجنيد للتعامل مع المنخفض الجوي
الخميس، 01-01-2026 07:10 م
الوكيل الإخباري-  تفقد أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور بكر الرحامنه اليوم الخميس جاهزية بلدية الجنيد للتعامل مع تأثيرات المنخفض الجوي.اضافة اعلان


وقال الرحامنه، إن وزارة الإدارة المحلية تتابع جاهزية البلديات للتعامل مع الحالات الجوية، مؤكدًا أهمية سرعة الاستجابة والتنسيق بين كوادر البلديات والجهات ذات العلاقة، خاصة في المواقع المعرضة لتجمع مياه الأمطار وجريان السيول.

واطلع الرحامنة على خطة الطوارئ المعتمدة في البلدية وآلية توزيع الكوادر والآليات على مختلف المناطق، مشددًا على الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الوزارة والعمل بروح الفريق الواحد.

من جهته، استعرض رئيس لجنة بلدية الجنيد الدكتور أحمد قوقزه خطة عمل البلدية ودرجة الاستعداد وتفعيل غرفة العمليات واستمرار العمل على مدار الساعة إلى جانب توزيع الفرق الميدانية والآليات في المواقع الحرجة للتعامل مع أي طارئ.

وأشار إلى أهمية تعاون المواطنين للإبلاغ عن أي حالات طارئة والالتزام بإرشادات السلامة العامة خلال فترة المنخفض الجوي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

17 قتيلاً و11 مصابًا جراء الفيضانات في أفغانستان

عربي ودولي 17 قتيلاً و11 مصابًا جراء الفيضانات في أفغانستان

الرحامنه يتفقد جاهزية بلدية الجنيد للتعامل مع المنخفض الجوي

أخبار محلية الرحامنه يتفقد جاهزية بلدية الجنيد للتعامل مع المنخفض الجوي

ت

عربي ودولي روسيا تعتزم بناء محطة طاقة على سطح القمر

٠

أخبار محلية بلدية الطيبة تواصل أعمالها الميدانية للتعامل مع المنخفض الجوي

"النقل النيابية" تتفقد مشاريع وزارة النقل والخط الحديدي الحجازي

شؤون برلمانية "النقل النيابية" تتفقد مشاريع وزارة النقل والخط الحديدي الحجازي

ا

أخبار محلية موجودات صندوق استثمار أموال الضمان تصل إلى 18.6 مليار دينار نهاية عام 2025

ت

أخبار محلية أمين عام وزارة الإدارة المحلية يتفقد جاهزية بلدية جرش للأحوال الجوية السائدة

بلدية بني عبيد: تركيب عبارات بديلة بين إشارتي ظفار ومخيم الحصن

أخبار محلية بلدية بني عبيد: تركيب عبارات بديلة بين إشارتي ظفار ومخيم الحصن



 






الأكثر مشاهدة