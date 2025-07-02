الرزاز يحاضر في ما بعد السابع من أكتوبر

وتُعد هذه الحوارية جزءًا من سلسلة "حرب الوعي والرواية" التي أطلقها المنتدى مطلع العام الجاري، واستضاف خلالها شخصيات أردنية وعربية بارزة فكريًا وسياسيًا، في إطار سعيه إلى فتح فضاء فكري حر لمناقشة القضايا الكبرى التي تمس الهوية الوطنية والسردية التاريخية، في ظل تحولات إقليمية عميقة.
تُبث الفعالية مباشرة عبر صفحة منتدى محمد الحموري للتنمية الثقافية على منصة فيسبوك، ويتاح الحضور المباشر من خلال التسجيل المسبق عبر الرابط:
https://forms.gle/RU5YgyhEAKPCsQW48
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