الرزاز يحاضر في ما بعد السابع من أكتوبر

الوكيل الإخباري- يواصل منتدى الدكتور محمد الحموري للتنمية الثقافية سلسلة فعالياته الفكرية الشهرية "حرب الوعي والرواية"، عبر حوارية جديدة تقام مساء السبت المقبل بعنوان: "ما بعد 7 أكتوبر: تساؤلات وإشارات"، ويشارك فيها الدكتور عمر الرزاز، رئيس الوزراء الأسبق، في نقاش فكري مفتوح حول دلالات وتداعيات الحرب الإقليمية الأخيرة.

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وتُعد هذه الحوارية جزءًا من سلسلة "حرب الوعي والرواية" التي أطلقها المنتدى مطلع العام الجاري، واستضاف خلالها شخصيات أردنية وعربية بارزة فكريًا وسياسيًا، في إطار سعيه إلى فتح فضاء فكري حر لمناقشة القضايا الكبرى التي تمس الهوية الوطنية والسردية التاريخية، في ظل تحولات إقليمية عميقة.