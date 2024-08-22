الرصيفة.. إغلاق مخبز لمخالفته الاشتراطات الصحية

وبين رئيس البلدية شادي الزيناتي، أن جولات كوادر المديرية وبالتعاون مع كوادر من المؤسسة العامة للغذاء والدواء كشفت عن هذه المخالفات الخطرة على الصحة العامة حيث تم إغلاق المخبز فورا واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل أصحابه للجهات المختصة.
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