الرصيفة.. إغلاق مخبز لمخالفته الاشتراطات الصحية

الوكيل الإخباري- أغلقت كوادر مديرية الصحة والسلامة العامة في بلدية الرصيفة، الأربعاء، مخبزا في منطقة الرشيد لمخالفته للاشتراطات الصحية الواجب توفرها في المنشآت الغذائية والتي تمثلت بسوء حالة النظافة العامة في الموقع ووجود حشرات (صراصير) في أماكن تصنيع الخبز.

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