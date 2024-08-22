 
الخميس 2024-08-22 12:38 ص
 

 

الرصيفة.. إغلاق مخبز لمخالفته الاشتراطات الصحية

مخبز
مخبز
الخميس، 22-08-2024 12:34 ص

الوكيل الإخباري-   أغلقت كوادر مديرية الصحة والسلامة العامة في بلدية الرصيفة، الأربعاء، مخبزا في منطقة الرشيد لمخالفته للاشتراطات الصحية الواجب توفرها في المنشآت الغذائية والتي تمثلت بسوء حالة النظافة العامة في الموقع ووجود حشرات (صراصير) في أماكن تصنيع الخبز.

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وبين رئيس البلدية شادي الزيناتي، أن جولات كوادر المديرية وبالتعاون مع كوادر من المؤسسة العامة للغذاء والدواء كشفت عن هذه المخالفات الخطرة على الصحة العامة حيث تم إغلاق المخبز فورا واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل أصحابه للجهات المختصة.

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