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الرصيفة .. اتلاف اطنان من الدجاج غير الصالح للاستهلاك البشري - صور

اتلاف اطنان من الدجاج غير الصالح للاستهلاك البشري
اتلاف اطنان من الدجاج غير الصالح للاستهلاك البشري
الأربعاء، 19-02-2025 08:16 م

الوكيل الإخباري-   أتلفت كوادر بلدية الرصيفة في منطقة جبل الامير فيصل كمية أطنان من الدجاج المذبوح غير الصالح للاستهلاك البشري وتم إغلاق الموقع "شقة سكنية" الذي يتم العمل به بالشمع الأحمر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول بالتعاون مع مؤسسة الغذاء والدواء والإدارة الملكية لحماية البيئة

وتهيب بلدية الرصيفة الأخوة الكرام بشراء موادهم الغذائية من المحال الحاصلة على ترخيصها القانوني من كافة الجهات ذات العلاقة لضمان جودة وسلامة تلك البضائع .

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