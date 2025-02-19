الرصيفة .. اتلاف اطنان من الدجاج غير الصالح للاستهلاك البشري - صور

وتهيب بلدية الرصيفة الأخوة الكرام بشراء موادهم الغذائية من المحال الحاصلة على ترخيصها القانوني من كافة الجهات ذات العلاقة لضمان جودة وسلامة تلك البضائع .
-
أخبار متعلقة
-
"الأمن العام" يحذر من المنخفض الجوي ويدعو لاتخاذ الاحتياطات اللازمة
-
بورصة عمان تحدد أوقات التداول خلال شهر رمضان المبارك
-
جمعية الفنادق توقع مذكرة مع "البلقاء التطبيقية" لتعزيز التدريب والتوظيف
-
ورشة تدريبية في المفرق حول المرونة في بيئة العمل
-
المصري يتفقد سير العمل في مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة اربد
-
اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات
-
"تربية بني عبيد" تطلق مسابقة للحديث الشريف
-
رئيس كازاخستان يزور متحف الأردن في رأس العين