الرصيفة: تجار الأضاحي يثمنون قرار تخفيض رسوم ترخيص الحظائر وتوحيد موقعها

الوكيل الإخباري- ثمن عدد من مربي وتجار الأضاحي خطوة متصرفية لواء الرصيفة وبالتنسيق مع بلدية الرصيفة والجهات ذات العلاقة بتخصيص موقع موحد لعرض وبيع الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى المبارك، إضافة لقرار البلدية بتخفيض الرسوم إلى النصف، الأمر الذي خفف عنهم في التكاليف وسهل لهم إقامة الحظائر بشكل منظم وخاضع للرقابة الرسمية.

وأشاروا إلى أن الموقع الذي تم تخصيصه على بعد 200 متر من دوار أبو صياح، يعتبر موقعا متوسطا يخدم كافة المناطق في الرصيفة والمناطق القريبة في الزرقاء وعمّان.



وأكدوا التزامهم بالتعليمات الخاصة لهذه الغاية خلال فترة العيد لتقديم الخدمة بالشكل المطلوب للمواطنين.



من جهته، شدد متصرف لواء الرصيفة الدكتور أيمن الرومي بني خالد، على أهمية التزام التجار والمواطنين بالتعليمات الخاصة بهذا الشأن والاستفادة من هذه الخدمة التي تطبق لأول مرة في الرصيفة التزاما بتوجيهات وزارة الإدارة المحلية بضرورة إيجاد موقع واحد لعرض وبيع الأضاحي ومنع إقامة الحظائر العشوائية ضمن الأحياء السكنية حفاظا على الصحة والبيئة والسلامة العامة، مشيرا إلى أن الحاكمية الإدارية ستتعامل مع المخالفين وفق القانون والأنظمة الخاصة بهذا الأمر.



بدوره، أشار رئيس لجنة البلدية محمد الزبون إلى أن البلدية قامت بتخصيص الموقع على مساحة 12 دونما وتجهيزه من حيث النظافة والتعقيم والتنظيم والإشراف المباشر من وحدة الاستثمار ومديرية الصحة في البلدية.