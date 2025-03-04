 
الثلاثاء 2025-03-04 12:21 م
 

الرصيفة .. طالب يتعرض للحرق على يد زميليه بالمدرسة - فيديو

لقطة من الفيديو للطفل "محمد"
لقطة من الفيديو للطفل "محمد"
الثلاثاء، 04-03-2025 10:30 ص
الوكيل الإخباري-   أصيب الطفل "محمد" البالغ من العمر 11 عامًا بحروق جراء تعرضه لحادث حرق بمادة الكاز على يد زميليه داخل إحدى مدارس لواء الرصيفة، وفقًا لما أظهره مقطع فيديو متداول.اضافة اعلان


وفي تفاصيل الحادث، أوضح الطفل محمد في فيديو مسجل أنه أثناء طلب المعلم منه إحضار مكنسة لتنظيف الصف، دخل إلى المطبخ حيث كان يوجد طالبان آخران من نفس العائلة. وأشار إلى أنه تم الإمساك به من قبل الزميلين اللذين سكبا مادة الكاز على جسده ومن ثم إشعال النار فيه.

وأضاف محمد أن المعلمين هرعوا للمساعدة في إطفاء النيران، ثم تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأظهر الفيديو الذي تم تداوله الحروق التي أصابت أجزاء من جسد الطفل، الذي يرقد الآن في أحد المستشفيات في حالة صحية تحت المتابعة.

كما توعد خال الطفل محمد في الفيديو بملاحقة الفاعلين ، مؤكداً أن المملكة دولة قانون ومشيراً إلى عدم التنازل عمن قام بهذا التصرف لابن أخته .
 
gnews

أحدث الأخبار

كوسا

أخبار محلية أسعار الكوسا تُواصل التحليق في السوق المركزي .. تفاصيل

تنت

أخبار الشركات منصة زين تواصل فعالياتها في الجامعات وتعقد 3 ورشات تدريبية متخصصة

تع

فن ومشاهير مسلسل 'البطل' الحلقة الرابعة: تصاعد الأحداث وتحديات مصيرية

ا

عربي ودولي اختفاء مقاتلة فلبينية خلال مهمة جنوبي البلاد

لق

فن ومشاهير مسلسل 'معاوية' يتصدر الترند: تفاصيل الحلقة الثالثة وأحداث مصيرية

ه

فن ومشاهير حلقة 'سوريا الأمل' من برنامج سين 3 لأحمد الشقيري: رسالة تفاؤل وتحدي

تعبيرية

أخبار محلية الصناعة والتجارة: غرامة تصل إلى 3 آلاف دينار لمن يخفي أو يمتنع عن بيع السلع

ف

طب وصحة ماذا يحدث لقلبك عند الإفراط في الكنافة؟



 




الأكثر مشاهدة