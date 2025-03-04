الرصيفة .. طالب يتعرض للحرق على يد زميليه بالمدرسة - فيديو

وفي تفاصيل الحادث، أوضح الطفل محمد في فيديو مسجل أنه أثناء طلب المعلم منه إحضار مكنسة لتنظيف الصف، دخل إلى المطبخ حيث كان يوجد طالبان آخران من نفس العائلة. وأشار إلى أنه تم الإمساك به من قبل الزميلين اللذين سكبا مادة الكاز على جسده ومن ثم إشعال النار فيه.
وأضاف محمد أن المعلمين هرعوا للمساعدة في إطفاء النيران، ثم تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وأظهر الفيديو الذي تم تداوله الحروق التي أصابت أجزاء من جسد الطفل، الذي يرقد الآن في أحد المستشفيات في حالة صحية تحت المتابعة.
كما توعد خال الطفل محمد في الفيديو بملاحقة الفاعلين ، مؤكداً أن المملكة دولة قانون ومشيراً إلى عدم التنازل عمن قام بهذا التصرف لابن أخته .
الرصيفة .. طالب يتعرض للحرق على يد زميليه بالمدرسة#سوشال_الوكيل #فيديو #مدرسة #طالب #الحرق #وزارة_التريبة_والتعليم #الرصيفة #الاردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/s4pX5LDEwZ— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) March 4, 2025
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