الرصيفة: 115 شخصا يحصلون على فرص عمل في يوم وظيفي

وقال مندوب الشركة المشغلة من القطاع الخاص إن الشركة تلقت اليوم 165 طلبا للتشغيل في المهن المعلنة ضمن نطاق عملها في خدمات التغذية، مبينا أنه جرى مقابلة المتقدمين وقبول 115 طلب منهم 70 متقدما على وظائف عمالية، جرى قبولهم بشكل فوري لمباشرة العمل و45 متقدما على وظائف مهنية سيتم إجراء مقابلة متخصصة معهم لمعرفة مستوياتهم المهنية وخبراتهم في العمل وبعد ذلك استكمال إجراءات التعيين.
وقال الشاب وسيم محمد إنه حصل على فرصة عمل كعامل مبتدئ وهو ما يزال على مقاعد الدراسة وسيتمكن من العمل وإعالة نفسه واكتساب خبرة للمستقبل. فيما قال الشاب وليد الأسمر، إنه تقدم لإحدى الوظائف المهنية وسيستكمل مع الشركة المشغلة خطوات التوظيف بعد المقابلة الثانية لفحص مهاراته المهنية وخبرته فيها شاكرا بلدية الرصيفة والشركة المشغلة على إتاحة هذه الفرصة القيمة لهم لتسهيل الوصول الى فرصة عمل جيدة.
بدوره، قال رئيس لجنة بلدية الرصيفة حسام النجداوي إن البلدية مستمرة في دعم قطاع الشباب، خاصة في توفير فرص العمل لهم بالتعاون والتشاركية مع القطاع الخاص وتوفير البيئة الخدمية المناسبة للمستثمرين لإنشاء مشاريعهم التشغيلية بإجراءات سريعة وميسرة ليكونوا داعمين للاقتصاد والتنمية المجتمعية في المملكة.
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