الرفاعي يكشف سبب استقالته من مجلس الأعيان

الوكيل الإخباري- وجه رئيس الوزراء الأسبق سمير زيد الرفاعي، اليوم الأحد، رسالة بعد استقالته من مجلس الأعيان.

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وقال الرفاعي: الحمد لله، فقد اجتهدتُ دائماً أن أؤدي واجبي في خدمة الأردن وقيادته الهاشمية بإخلاصٍ ومسؤولية. وقد جاء هذا القرار من قناعةٍ راسخة بأن الخدمة العامة أمانة، وأن من تمام الوفاء بها أن تُحمل في وقتها، وأن تُسلَّم في وقتها، برضا وطمأنينة.

وأضاف: يبقى شرف خدمة الأردن، في ظل القيادة الهاشمية، وساماً أعتزّ به ما حييت، وتبقى خدمة الوطن وقيادته واجباً أتشرف به.

وتاليا نص الرسالة بالكامل: