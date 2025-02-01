الرفاعي: 750 مستثمراً يقدمون طلبات لاستئجار مقاطع بالمنطقة الحرة السورية الأردنية

الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، شرف الدين الرفاعي، إن 750 مستثمراً من الأردن والعراق وسوريا تقدموا بطلبات لاستئجار مقاطع في المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، ما يعكس اهتماماً متزايداً بالاستثمار في هذه المنطقة الحيوية.

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وأشار الرفاعي في بيان، اليوم السبت، إلى أن 70 بالمئة من أراضي المنطقة الحرة المشتركة بحاجة إلى إعادة تهيئة، تشمل تعبيد الطرق، وبناء المعارض، وإنشاء هناجر للتخزين، الأمر الذي يتطلب استثمارات إضافية لضمان جاهزيتها لاستقبال الأنشطة التجارية والصناعية.