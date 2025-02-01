 
السبت 2025-02-01 03:41 م
 

الرفاعي: 750 مستثمراً يقدمون طلبات لاستئجار مقاطع بالمنطقة الحرة السورية الأردنية

المنطقة الحرة السورية الأردنية
المنطقة الحرة السورية الأردنية
السبت، 01-02-2025 01:35 م

الوكيل الإخباري-    قال نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، شرف الدين الرفاعي، إن 750 مستثمراً من الأردن والعراق وسوريا تقدموا بطلبات لاستئجار مقاطع في المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، ما يعكس اهتماماً متزايداً بالاستثمار في هذه المنطقة الحيوية.

اضافة اعلان


وأشار الرفاعي في بيان، اليوم السبت، إلى أن 70 بالمئة من أراضي المنطقة الحرة المشتركة بحاجة إلى إعادة تهيئة، تشمل تعبيد الطرق، وبناء المعارض، وإنشاء هناجر للتخزين، الأمر الذي يتطلب استثمارات إضافية لضمان جاهزيتها لاستقبال الأنشطة التجارية والصناعية.


وأكد أن الأسعار المطروحة للاستثمار في المنطقة تعد تنافسية للغاية، الأمر الذي يعزز استدامة الاستثمار ويشجع المزيد من المستثمرين على التوسع في أعمالهم داخل المنطقة.

 
gnews

أحدث الأخبار

منصة الربط الإلكتروني مع الجهات المشاركة ببرامج الضمان " ضمن المرحلة الرابعة من مشروع التحول الرقمي

أخبار محلية ضمان القروض تطلق مع GIZ منصة "الربط الإلكتروني الخاصة بالجهات المشاركة"

الدفاع المدني

خاص بالوكيل اصابات بحادث سير مروع بإربد

لابلا

المرأة والجمال عادة ليلية شائعة تزيد تجاعيد الوجه

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

أخبار محلية بدء اجتماع وزاري عربي بمشاركة الأردن في القاهرة

وزارة الصحة

أخبار محلية وزير الصحة يفتتح مركز صحي عبين وعبلين الأولي في عجلون

ترامب ونتنياهو

فلسطين معاريف: مهمة صعبة لنتنياهو في واشنطن

غرفة تجارة الزرقاء

اقتصاد محلي صادرات الزرقاء التجارية تتخطى 40 مليون دينار الشهر الماضي

دائرة مراقبة الشركات

اقتصاد محلي 13% ارتفاع عدد الشركات المسجلة في أول شهر من العام



 




الأكثر مشاهدة