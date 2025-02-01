الرفاعي: 750 مستثمراً يقدمون طلبات لاستئجار مقاطع بالمنطقة الحرة السورية الأردنية

وأشار الرفاعي في بيان، اليوم السبت، إلى أن 70 بالمئة من أراضي المنطقة الحرة المشتركة بحاجة إلى إعادة تهيئة، تشمل تعبيد الطرق، وبناء المعارض، وإنشاء هناجر للتخزين، الأمر الذي يتطلب استثمارات إضافية لضمان جاهزيتها لاستقبال الأنشطة التجارية والصناعية.
وأكد أن الأسعار المطروحة للاستثمار في المنطقة تعد تنافسية للغاية، الأمر الذي يعزز استدامة الاستثمار ويشجع المزيد من المستثمرين على التوسع في أعمالهم داخل المنطقة.
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