الثلاثاء 2025-06-10 11:38 م
 

الرقاد يهنئ المتقاعدين العسكريين بدخول قرار رفع الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ

المدير العام للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اللواء الركن المتقاعد عدنان أحمد الرقاد
المدير العام للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اللواء الركن المتقاعد عدنان أحمد الرقاد
 
الثلاثاء، 10-06-2025 09:42 م

الوكيل الإخباري-   هنأ المدير العام للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اللواء الركن المتقاعد عدنان أحمد الرقاد، موظفي المؤسسة، بدخول قرار رفع الحد الأدنى للأجور حيّز التنفيذ نهاية شهر حزيران 2025، وبأثر رجعي اعتبارًا من 1 /1/ 2025، وذلك تقديرًا لعطائهم وجهودهم المخلصة، وحرصًا على تحسين أوضاعهم المعيشية.

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وأعرب الرقاد، عن أصدق مشاعر التهنئة والتبريك إلى المتقاعدين من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، وإلى موظفي المؤسسة في جميع مواقع عملهم، بمناسبة عيد الجلوس الملكي، وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، سائلاً المولى عزَّ وجل أن يُعيده على الوطن وقيادته وشعبه وجيشه وجميع المتقاعدين العسكريين بالخير واليُمن والبركات.

 
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