الرقاد يهنئ المتقاعدين العسكريين بدخول قرار رفع الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ

وأعرب الرقاد، عن أصدق مشاعر التهنئة والتبريك إلى المتقاعدين من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، وإلى موظفي المؤسسة في جميع مواقع عملهم، بمناسبة عيد الجلوس الملكي، وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، سائلاً المولى عزَّ وجل أن يُعيده على الوطن وقيادته وشعبه وجيشه وجميع المتقاعدين العسكريين بالخير واليُمن والبركات.
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