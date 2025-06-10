الرقاد يهنئ المتقاعدين العسكريين بدخول قرار رفع الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ

الوكيل الإخباري- هنأ المدير العام للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اللواء الركن المتقاعد عدنان أحمد الرقاد، موظفي المؤسسة، بدخول قرار رفع الحد الأدنى للأجور حيّز التنفيذ نهاية شهر حزيران 2025، وبأثر رجعي اعتبارًا من 1 /1/ 2025، وذلك تقديرًا لعطائهم وجهودهم المخلصة، وحرصًا على تحسين أوضاعهم المعيشية.

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