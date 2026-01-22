الرمثا تشارك بحملة التشجير الوطني

الوكيل الإخباري- شاركت بلدية سهل حوران، اليوم الخميس، فعاليات حملة التشجير الوطنية، من خلال تنفيذ حملة تشجير على جوانب طريق الحلان في منطقة الطرة، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة، وتعزيز الرقعة الخضراء، وتحسين المشهد الجمالي العام.

وقال متصرف لواء الرمثا محمود بريزات خلال رعايته الفعالية، إن زراعة الأشجار حدث على مستوى المملكة لما للشجرة من أهمية جمالية وتحافظ على البيئة.

ودعا بريزات المواطنين إلى المحافظة على الأشجار ورعايتها بمشاركة البلدية من أجل مدينة اجمل وبيئة نظيفة.



وأكد رئيس لجنة بلدية سهل حوران وليد القرعان، أن البلدية مستمرة في تنفيذ البرامج البيئية والمبادرات التطوعية التي تخدم المصلحة العامة وتحافظ على الموارد الطبيعية، انسجاما مع التوجيهات الوطنية في مجال حماية البيئة، مشددا على أهمية تعاون المواطنين في الحفاظ على الأشجار المزروعة وضمان ديمومتها واستدامتها.



وأضاف أن الفعالية جاءت بتوجيهات من وزارة الإدارة المحلية، وبحضور أعضاء لجنة البلدية، ونائب مدير شرطة الرمثا العقيد أسامة العدوان، ومساعد مركز أمن سهل حوران، وشرطة البيئة في لواء الرمثا، ومدير التربية والتعليم للواء الرمثا الدكتور فيصل الحوامدة، إلى جانب مشاركة عدد من أبناء المجتمع المحلي، ومركز شباب وشابات سهل حوران، وكوادر البلدية، ورئيس وأعضاء مجلس التطوير التربوي لشبكة مدارس الطرة.