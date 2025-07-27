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الرمثا تعتلي الصدارة في إنتاج البطاطا بالمملكة

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 27-07-2025 05:54 م
الوكيل الإخباري-  قدّر مدير زراعة لواء الرمثا، المهندس عاهد عبيدات، إنتاج منطقة الرمثا ولوائها من البطاطا بـ 225 ألف طن سنويًا، ما يجعلها في المركز الأول بين المناطق الأردنية في إنتاج البطاطا.اضافة اعلان


وقال عبيدات إن المساحة المزروعة بمادة البطاطا في اللواء تُقدّر بـ 37 ألف دونم، وهي من أجود الأنواع، وذلك بعد التأكد من خلوها من متبقيات المبيدات الكيماوية أو العضوية من خلال فحوصات في مختبرات وزارة الزراعة.

وأكد العبيدات أن منتج البطاطا في الرمثا يُسقى من آبار نقية، مبينًا أنه وبسبب وفرة الإنتاج، قام عدد من المستثمرين بفتح مصانع للتصنيع الغذائي في منطقة الرمثا لتجهيز البطاطا نصف المقلية.
 
 
gnews

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