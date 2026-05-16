الرمثا والحسين في مواجهة حاسمة اليوم بنهائي كأس الأردن

ويسعى الفريقان إلى إنهاء الموسم بالتتويج بأحد أبرز الألقاب المحلية، في ظل الطموحات الكبيرة التي يحملها كل طرف لتحقيق الفوز واعتلاء منصة التتويج.
وكان فريق الرمثا قد بلغ المباراة النهائية بعد تجاوزه فريق الفيصلي في الدور نصف النهائي، فيما تأهل الحسين إربد إلى النهائي عقب فوزه على الوحدات، ليضرب الفريقان موعدا في مواجهة قوية ينتظر أن تشهد حضورا جماهيريا كبيرا وأجواء تنافسية مثيرة.
وكان الاتحاد الأردني لكرة القدم قد أوضح، في تعميم رسمي موجه للناديين، أنه في حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، سيتم اللجوء إلى شوطين إضافيين مدة كل منهما 15 دقيقة، وفي حال استمرار التعادل سيتم حسم النتيجة عبر ركلات الترجيح.
ويعول الفريقان على نخبة من لاعبيهما لحسم المواجهة، وسط تطلعات جماهير الناديين لتحقيق اللقب وإسعاد الأنصار في ختام منافسات البطولة.
