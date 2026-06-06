الروابدة: الأردن نموذج فريد في الثبات الوطني والقومي

جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها منتدى الدكتور محمد الحموري الثقافي اليوم السبت في مركز الأمير الحسن الثقافي بالشراكة مع مديرية ثقافة الكرك، ضمن سلسلة "سؤال المنعة والنهضة"، بحضور نخبة من المثقفين والأكاديميين والمهتمين بالشأن العام.
وأضاف الروابدة، إن الأردن لم يتخلَّ يوماً عن دعم القضية الفلسطينية، وفي الوقت ذاته حافظ على مصالحه الوطنية وثوابته السياسية وظل حاضراً في مختلف المحطات القومية، رغم التحديات والضغوط التي واجهها عبر العقود.
وأشار الروابدة الى تجربة حكومة الشرق العربي ومراحل تشكل الدولة الأردنية الحديثة، لافتا الى أن الأردنيين كانوا جزءاً أصيلاً من مشروع النهضة العربية منذ انطلاق الثورة العربية الكبرى.
وأشار الى أن قرار فك الارتباط عام 1988 لم يكن تخلياً عن القضية الفلسطينية أو الواجب القومي تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكداً استمرار الأردن في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية ودعم صمود الأشقاء الفلسطينيين.
وأشار إلى أن التاريخ الأردني نقي وواضح، داعياً إلى تعزيز الثقة بالمنجز الوطني والدور التاريخي الذي اضطلع به الأردن في خدمة قضايا الأمة.
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