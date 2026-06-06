الروابدة: الأردن نموذج فريد في الثبات الوطني والقومي

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالرؤوف الروابدة إن الأردن يمثل نموذجاً فريداً في الثبات الوطني والقومي، مشدداً على أن الوعي العروبي كان حاضراً لدى الأردنيين منذ تأسيس الدولة وظل حاملاً لمشروع النهضة العربية ومدافعاً عن قضايا الأمة رغم التحولات الإقليمية المتسارعة.

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جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها منتدى الدكتور محمد الحموري الثقافي اليوم السبت في مركز الأمير الحسن الثقافي بالشراكة مع مديرية ثقافة الكرك، ضمن سلسلة "سؤال المنعة والنهضة"، بحضور نخبة من المثقفين والأكاديميين والمهتمين بالشأن العام.



وأضاف الروابدة، إن الأردن لم يتخلَّ يوماً عن دعم القضية الفلسطينية، وفي الوقت ذاته حافظ على مصالحه الوطنية وثوابته السياسية وظل حاضراً في مختلف المحطات القومية، رغم التحديات والضغوط التي واجهها عبر العقود.



وأشار الروابدة الى تجربة حكومة الشرق العربي ومراحل تشكل الدولة الأردنية الحديثة، لافتا الى أن الأردنيين كانوا جزءاً أصيلاً من مشروع النهضة العربية منذ انطلاق الثورة العربية الكبرى.



وأشار الى أن قرار فك الارتباط عام 1988 لم يكن تخلياً عن القضية الفلسطينية أو الواجب القومي تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكداً استمرار الأردن في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية ودعم صمود الأشقاء الفلسطينيين.