الروابدة تتفقد مديرية عمل السلط ومكتب دير علا

واطلعت الوزيرة خلال زيارتها للمديرية ومكتب العمل على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، واستمعت إلى ملاحظات بعض المراجعين.
كما استمعت من مدير مديرية السلط ومدير مكتب دير علا حول الخدمات التي تقدم للمواطنين بشكل عام للمزارعين على وجه الخصوص، داعية إلى تبسيط وتسريع الخدمات المقدمة للمراجعين وعدم تأخير انجاز المعاملات حرصا على وقتهم وجهدهم.
وأكدت الروابدة أن الوزارة وكوادرها في خدمة المراجعين لتقديم أفضل الخدمات بالسرعة الممكنة، خاصة أن مكتب دير علا يقدم جُل خدماته للقطاع الزراعي.
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