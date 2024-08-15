الروابدة تتفقد مديرية عمل السلط ومكتب دير علا

الوكيل الإخباري- تفقدت وزيرة العمل ناديا الروابدة اليوم الخميس مديرية عمل السلط ومكتب عمل دير علا.



واطلعت الوزيرة خلال زيارتها للمديرية ومكتب العمل على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، واستمعت إلى ملاحظات بعض المراجعين.



كما استمعت من مدير مديرية السلط ومدير مكتب دير علا حول الخدمات التي تقدم للمواطنين بشكل عام للمزارعين على وجه الخصوص، داعية إلى تبسيط وتسريع الخدمات المقدمة للمراجعين وعدم تأخير انجاز المعاملات حرصا على وقتهم وجهدهم.