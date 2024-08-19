 
الإثنين 2024-08-19 09:36 م
 

 

الروابدة : معدل قانون الضمان لا يتضمن تغييرا على سن التقاعد المبكر

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
الضمان الاجتماعي
الإثنين، 19-08-2024 08:24 م

الوكيل الإخباري-  أكدت وزيرة العمل ناديا الروابدة، الاثنين، أن معدل قانون الضمان لا يتضمن تغييرا على سن التقاعد المبكر أو تقاعد الشيخوخة.

اضافة اعلان

 

اما عن الفصل التعسفي، بينت أنه تم التعديل على قانون العمل بأن يصدر نظام يحدد الحالات التي يعتبر الفصل تعسفيا وأيضا يحدد في النظام حقوق ومستحقات العامل في حال ثبوت أنه فصل تعسفي.

 

 

gnews

أحدث الأخبار

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية مشروع قانون الضمان الاجتماعي سيسمح للزوج وراثة راتب زوجته

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

فلسطين بلينكن: نتنياهو يدعم المقترح الأمريكي لتقليص فجوات الهدنة في غزة

عناصر من جيش الاحتلال

فلسطين الاحتلال يعلن مقتل ضابط في جنوب غزة

مديرية الامن العام

أخبار محلية الامن العام : إحذروا هؤلاء وأبلغوا عنهم على طوارئ 911

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية الروابدة : معدل قانون الضمان لا يتضمن تغييرا على سن التقاعد المبكر

موسى المعايطة

أخبار محلية المعايطة: المراقبون الدوليون يشكلون حجر الزاوية لتعزيز الشفافية الانتخابية

وزيرة العمل ناديا الروابدة

أخبار محلية وزيرة العمل : رفع إجازة الأمومة في القطاعين الخاص والعام

قناة الجزيرة

عربي ودولي وفاة مراسلة الجزيرة بشرى عبدالصمد



 


الأكثر مشاهدة