الروابدة: مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية ليست للمساومة

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، إن مواقف الأردن التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، تجاه حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً، وعدم السماح بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ليست للمساومة؛ فهي من ثوابت الأردن المتسقة مع مصالحه الوطنية ودوره القومي الراسخ.

اضافة اعلان