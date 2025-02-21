 
الجمعة 2025-02-21 06:55 م
 

الروابدة: مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية ليست للمساومة

..
رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة
الجمعة، 21-02-2025 04:55 م

الوكيل الإخباري-    قال رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، إن مواقف الأردن التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، تجاه حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً، وعدم السماح بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ليست للمساومة؛ فهي من ثوابت الأردن المتسقة مع مصالحه الوطنية ودوره القومي الراسخ.

اضافة اعلان


وأضاف الروابدة خلال مهرجان خطابي أقيم أمس، بدعوة من عشائر إربد، إنه "يجب على غيرنا أن يقلق بينما نحن لسنا قلقين لأننا تمكنا من الحفاظ على استقرارنا بأسلوب حكم رشيد وحياة فضلى رغم التحديات والمشاكل وسط منطقة مأزومة".

وأكد الروابدة أن "قدر الأردن أن يبقى هو الأقرب لفلسطين، فهي قضيته الوطنية منذ نشأتها، وعلاقة الأردن بفلسطين ليست علاقة جوار كغيره بل هي علاقة شراكة تتعمق فيها الديموغرافيا والجغرافيا وأسلوب الحياة"، لافتاً إلى أن "أي تهديد لتصفية القضية الفلسطينية ينظر إليه الأردن بأنه تهديد للأمن الوطني والقومي. ولذلك فهو يحمل همها وتعد الشغل الشاغل لجلالة الملك، لأنه لا سلام ولا استقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية".

كما أكد الروابدة أن مواقف جلالته في التعاطي مع المستجدات على سيناريوهات مقترحة لحل القضية على حساب الأردن، راسخة وثابتة ولا تحتاج إلى تأويل أو تفسير، فهو يؤكدها منذ ربع قرن، وهي أنه لا سلام دون سلامة الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم على أرضهم وعدم تفريغ الضفة والقطاع من سكانهما الأصليين.

وشدد الروابدة على أن حكمة ودبلوماسية جلالة الملك عبدالله الثاني في التعبير عن مواقف الأردن الصلبة، ستدفع باستدارات مهمة من جانب الأصوات التي تدعو إلى تهجير الغزيين، مشيراً إلى أن جلالته وضع القضية بعمقها العربي.

ونوه الروابدة إلى أن رفض التهجير وحق العودة، ثوابت أردنية لا تنازل عنها كما أنها حق للفلسطينيين، مؤكدا أن الأردن سيبقى وطن العز والفخار بقيادته الهاشمية قادراً على حماية مكتسباته منافحاً عن فلسطين وتاجها القدس، رغم قساوة الظروف.

وفي كلماتهم، أكد المتحدثون الدكتور هيثم حجازي والدكتور وائل التل والدكتور خالد الشرايري والدكتور أمجد الفاهوم، أن القضية الفلسطينية تتعرض لمرحلة جديدة من التهديدات الوجودية ضمن محاولات تهجير الشعب الفلسطيني وطمس هويته في محاولة لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، وهي امتداد لسياسات القمع والتهجير منذ عقود.

وأكدوا أن خطورة الوضع الراهن لا تكمن فقط بالتهديد المباشر للأهل في فلسطين، بل تمتد آثارها إلى الأمن الإقليمي والاستقرار الدولي؛ مما يعكس أهمية هذه القضية التي تمس ضمير العالم وتختبر مصداقية القوانين الدولية وحقوق الإنسان.

كما أكدوا أن جلالة الملك عبدالله الثاني سيظل الصوت العربي الأصيل المدافع عن حق الشعب الفلسطيني والرافض لأشكال التهجير القسري الذي يسعى الاحتلال إلى فرضه.

وبينوا، أن الهاشميين كانوا في قلب الحدث ولم يكونوا يوماً متفرجين على معاناة الشعب الفلسطيني، بل كانوا مشاركين في الدفاع عنه وداعمين لصموده ومحذرين من مخاطر المخططات التي تستهدف هويته الوطنية.

وأضافوا، أن جلالة الملك، جسّد أكبر قيم ومعاني الرفض المطلق والقاطع لمشاريع التهجير والتوطين وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن وغيره من الدول العربية، رافعاً صوت الحق في المحافل كافة لا تثنيه الضغوطات عن ثوابته.

وتابعوا، أن موقف الأردن من القضية الفلسطينية ليس مجرد موقف سياسي بل هو التزام أخلاقي وإنساني وقومي ترجمه الأردن بقيادته الهاشمية إلى سياسات عملية لدعم الفلسطينيين، وأن حق العودة لا يسقط بالتقادم.
وأشاروا إلى أن موقف جلالة الملك الرافض للتهجير لقي إشادة واسعة على مختلف الأصعدة العالمية والإقليمية والعربية والشعبية، مؤكدين أن الأردنيين بجميع مكوناتهم ومعهم أحرار وشرفاء الأمة يقفون خلف جلالته في جهوده ومواقفه الرافضة للتهجير والداعية إلى حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً يضمن حق تقرير المصير.

 
gnews

أحدث الأخبار

البيت الابيض

فلسطين عاجل أنباء عن قمة وشيكة بالبيت الأبيض بشأن غزة

العلم السوري

عربي ودولي سوريا تصدر قائمة لرسوم تأشيرات الدخول والعبور

تعبيرية

فلسطين القسام تفرج السبت عن 6 إسرائيليين مقابل 602 أسير فلسطيني

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني

عربي ودولي وزير الخارجية السوري يتوجه إلى بغداد السبت بدعوة رسمية

خلال اللقاء

أخبار محلية الملك وولي العهد في لقاء أخوي مع قادة دول التعاون الخليجي والرئيس المصري

احمد الشرع

عربي ودولي مقطع تصدّر المنصات.. لمن يعود الحصان الذي امتطاه الشرع؟

المصرية اية عادل

عربي ودولي اعلام مصري يكشف تفاصيل صادمة بوفاة مصرية في الاردن سقطت من بلكونة منزلها

..

أخبار محلية الروابدة: مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية ليست للمساومة



 




الأكثر مشاهدة