الروابدة يفتتح المعرض الدائم للمنتجات الزراعية والريفية التجريبي

الوكيل الإخباري- رعى رئيس الوزراء الأسبق رئيس مجلس إدارة مؤسسة إعمار إربد الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، الافتتاح التجريبي للقاعة متعددة الأغراض "المعرض الدائم للمنتجات الزراعية والريفية" في حدائق الملك عبدالله الثاني، والذي تم تشيده بالتشارك بين مؤسسة اعمار إربد ووزارة الزراعة وبلدية إربد الكبرى وبدعم من الديوان الملكي.

ويشارك في "المعرض الدائم للمنتجات الزراعية والريفية"، والذي سمي بـ"خيرات الشمال" 70 مشاركًا ومشاركة من مأكولات شعبية وتراثية ومنزلية وزراعية، بالإضافة للحرف اليدوية واللوحات الفنية، وسيستمر الافتتاح التجريبي لمدة 3 أيام.



وقال الروابدة، خلال الاحتفال الذي حضره وزير الزراعة السابق الدكتور خالد حنيفات ورئيس بلدية اربد الكبرى عماد العزام والنائبين سالم أبو دولة وباسم الروابدة وفعاليات رسمية وأهلية، إن مؤسسة اعمار إربد، هي مؤسسة تطوعية تعمل كذراع لبلدية إربد عبر الخبرات والأفكار، مبينًا أن المال الذي تقدمه المؤسسة لدعم المشاريع يعتمد على عطاء منتسبيها وأبناء إربد ومؤسسات الوطن.



وأشار الروابدة، إلى أن المشروع الريادي التي نفذته المؤسسة يعتبر أنموذجًا لحصيلة الأفكار والتعاون والتشاركية البناءة والفعالة من جميع الجهات الشريكة، وذلك يمدنا بالعزيمة لتنفيذ مشاريع متعددة الأغراض والجوانب.



وأكد الروابدة، أن المؤسسة ماضية بدعم حكومي ومشاركة فعالة من بلدية إربد الكبرى والجهات المعنية لتنفيذ مشاريع حيوية تعنى بإعادة إحياء المناطق التراثية التي شكلت حاضنة وعي وفكر وثقافة لأبناء إربد كمدرسة إربد الثانوية على ظهر التل، مشيدًا بدور وجهود بلدية إربد الكبرى التي بدأت تظهر للعلن في الاستجابة لخطط ومشاريع إحياء وتأهيل تل إربد ضمن خطة تطوير وسط المدينة.



بدوره، قال وزير الزراعة الأسبق الدكتور خالد الحنيفات، أن مدينة إربد تزخر بالجهود وتملك مميزات متنوعة تسهم في تعزيز العمل التنموي، ومجمع المعارض الذي تم انجازه كان حلم في السابق أصبح حقيقة ويخدم محافظات الشمال.



وبين الحنيفات، أن الحكومة والمؤسسات الحكومية دعمت التنمية الريفية والتي تعتبر أحد روافع الاقتصادية، وأن دعم النساء الريفيات سياهم بتعزيز دورهن اقتصاديًا.



ومن جهتها، قالت رئيسة لجنة المرأة بالمؤسسة العين الأسبق آمنة الزعبي، أن بناء مجمع المعارض أصبح حقيقة، وأن المشروع أصبح واجهة تنموية، وأن المعارض الريفية تعزز من مكانة المرأة وستعزز من تمكينها اقتصاديًا، مشيدة بجهود لجنة المرأة في المؤسسة، وجميع الشركاء الذين ساهموا بتحويل الحلم إلى حقيقة.