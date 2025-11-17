الرواشدة: استثمار بحثي جديد لمواجهة التغيّرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائي

وشدّد الرواشدة على أهمية الاستثمار في المشاريع البحثية المبتكرة، وخاصة تلك المرتبطة بمواجهة التغيّرات المناخية وتعزيز قدرة الأنظمة الزراعية على التكيّف.
كما دعا الباحثين إلى إعداد مقترحات بحثية نوعية تستفيد من فرص التمويل التي توفرها الجهات المانحة المحلية والدولية، بالإضافة إلى صندوق دعم البحث العلمي والابتكار.
وأكد الرواشدة أن تطوير المشاريع المتعلقة بالمحاصيل المتكيّفة مع التغيّر المناخي، وحفظ الموارد الوراثية، وتحسين الإنتاجية، يشكّل ركيزة أساسية في تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني، ويمثل دوراً محورياً في دعم توجهات الأردن نحو زراعة ذكية ومستدامة.
