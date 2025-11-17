الثلاثاء 2025-11-18 12:05 ص
 

الرواشدة: استثمار بحثي جديد لمواجهة التغيّرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائي
 
الإثنين، 17-11-2025 10:52 م
الوكيل الإخباري-   بحث مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية، الدكتور إبراهيم محمد الرواشدة، اليوم الاثنين، مع فريق بنك البذور الوطني أبرز التحديات التي تواجه مسارات البحث العلمي، والاطلاع على أهم المشاريع المُنفّذة في البنك ودورها في حفظ الموروث الوراثي النباتي.اضافة اعلان


وشدّد الرواشدة على أهمية الاستثمار في المشاريع البحثية المبتكرة، وخاصة تلك المرتبطة بمواجهة التغيّرات المناخية وتعزيز قدرة الأنظمة الزراعية على التكيّف.

كما دعا الباحثين إلى إعداد مقترحات بحثية نوعية تستفيد من فرص التمويل التي توفرها الجهات المانحة المحلية والدولية، بالإضافة إلى صندوق دعم البحث العلمي والابتكار.

وأكد الرواشدة أن تطوير المشاريع المتعلقة بالمحاصيل المتكيّفة مع التغيّر المناخي، وحفظ الموارد الوراثية، وتحسين الإنتاجية، يشكّل ركيزة أساسية في تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني، ويمثل دوراً محورياً في دعم توجهات الأردن نحو زراعة ذكية ومستدامة.
 
 
