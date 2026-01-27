الرواشدة: البحرين عريقة بتاريخها وعميقة بثقافتها وحضارتها الضاربة في الزمان

ووفق بيان صحفي صادر عن الوزارة، أكد الرواشدة خلال لقاء سموه اليوم الثلاثاء في قصر القضيبية بالعاصمة البحرينية المنامة، على العلاقات الأخوية التاريخية بين المملكتين الشقيقتين، التي عزز أواصرها جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
ونوه الرواشدة بأن العلاقات الأردنية البحرينية الوطيدة والراسخة تستمد قوتها من جهود جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وتزداد عمقًا وتطورًا بحرصهما على بذل كل ما من شأنه الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين.
الرواشدة الذي يزور البحرين بدعوة لحضور افتتاح مقر مجموعة الفنان راشد بن خليفة الفنية، زاد أن العلاقة تتميز بتقارب الرؤى في القضايا العربية والدولية، وتعزيز التضامن العربي لمواجهة التحديات ورسم ملامح المستقبل العربي المشترك.
