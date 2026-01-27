الثلاثاء 2026-01-27 10:44 م

الرواشدة: البحرين عريقة بتاريخها وعميقة بثقافتها وحضارتها الضاربة في الزمان

الرواشدة: البحرين عريقة بتاريخها وعميقة بثقافتها وحضارتها الضاربة في الزمان
الرواشدة: البحرين عريقة بتاريخها وعميقة بثقافتها وحضارتها الضاربة في الزمان
 
الثلاثاء، 27-01-2026 10:04 م

الوكيل الإخباري-   أعرب وزير الثقافة، مصطفى الرواشدة، عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني سلمان بن حمد آل خليفة على دعم سموه لتطوير العلاقات بين البلدين على سائر الأصعدة.

ووفق بيان صحفي صادر عن الوزارة، أكد الرواشدة خلال لقاء سموه اليوم الثلاثاء في قصر القضيبية بالعاصمة البحرينية المنامة، على العلاقات الأخوية التاريخية بين المملكتين الشقيقتين، التي عزز أواصرها جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.


ونوه الرواشدة بأن العلاقات الأردنية البحرينية الوطيدة والراسخة تستمد قوتها من جهود جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وتزداد عمقًا وتطورًا بحرصهما على بذل كل ما من شأنه الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين.


الرواشدة الذي يزور البحرين بدعوة لحضور افتتاح مقر مجموعة الفنان راشد بن خليفة الفنية، زاد أن العلاقة تتميز بتقارب الرؤى في القضايا العربية والدولية، وتعزيز التضامن العربي لمواجهة التحديات ورسم ملامح المستقبل العربي المشترك.

 
 


