الرواشدة: البحرين عريقة بتاريخها وعميقة بثقافتها وحضارتها الضاربة في الزمان

الوكيل الإخباري- أعرب وزير الثقافة، مصطفى الرواشدة، عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني سلمان بن حمد آل خليفة على دعم سموه لتطوير العلاقات بين البلدين على سائر الأصعدة.

ووفق بيان صحفي صادر عن الوزارة، أكد الرواشدة خلال لقاء سموه اليوم الثلاثاء في قصر القضيبية بالعاصمة البحرينية المنامة، على العلاقات الأخوية التاريخية بين المملكتين الشقيقتين، التي عزز أواصرها جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.



ونوه الرواشدة بأن العلاقات الأردنية البحرينية الوطيدة والراسخة تستمد قوتها من جهود جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وتزداد عمقًا وتطورًا بحرصهما على بذل كل ما من شأنه الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين.