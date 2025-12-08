الرواشدة: "البحوث الزراعية" يحقق إنجازات في التمويل والمشاريع البحثية

11:06 م

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية، الدكتور إبراهيم الرواشدة، أن المركز حقق إنجازات نوعية على المستويين البحثي والتمويلي، عكست مكانته المتقدمة إقليميًا ودوليًا، وحجم الثقة المتزايدة بالمؤسسة البحثية الأردنية.





وقال الرواشدة، في بيان اليوم الاثنين، إن المركز حصل على منح تمويل مشاريع بحثية اشتملت على مشاريع دولية ممولة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.367 مليون، وهي عبارة عن مشاريع حلول مستدامة للإدارة المشتركة والحفاظ على المياه، وتأسيس بيت زراعي في محطة دير علا للبحوث الزراعية لتنفيذ مشروع تجربة 3 أصناف محلية تصديرية من بندورة الكرز والريحان والتوت الأزرق، كجزء من مشروع "أرضي" بتمويل من البنك الدولي، بالتعاون مع وزارة الزراعة بقيمة 50 ألف دينار.



وبيّن الرواشدة أن هناك مشاريع ممولة من صندوق دعم البحث العلمي بقيمة 68 ألف دينار، شملت تحسين الكتلة الحيوية ومحتوى البروتين في الأزولا، ومشروع "برقوق الأوروبي" في الأردن، والابتكار الأخضر من خلال النانو وتقنية زراعة الأنسجة، والتكاثر المختبري لنخيل الدوم والفعالية البيولوجية.



وأضاف أنه تم إقرار أبحاث زراعية تطبيقية نُفّذ منها 23 بحثًا زراعيًا تطبيقيًا لخدمة صغار المزارعين، مشيرًا إلى أن المراكز البحثية للمركز حصلت على تمويل من مجالس المحافظات بقيمة 234 ألف دينار لتطوير مشاريعه في المحافظات.



وأشار إلى أن هناك تمويلًا خاصًا بمحطة تل المنطح بقيمة 240 ألف دينار، وإنشاء محطة بحثية متخصصة بتوظيف اتفاقيات مع صندوق الحسين للإبداع والتفوق وجمعية التمور الأردنية والجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه، وشركة الاتحاد الزراعي الأردني، بهدف توظيف البحث العلمي لخدمة التحديات العملية في النخيل والتمور والمحاصيل، والأسمدة، ودعم الأفكار الريادية وتحويلها إلى مشاريع تطبيقية وشركات ناشئة.

