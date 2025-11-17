الإثنين 2025-11-17 10:25 م
 

الرواشدة وأبو الرب تحققان برونزيتين بدورة "التضامن الإسلامي"

الإثنين، 17-11-2025 09:19 م

الوكيل الإخباري- ظفرت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو رزان الرواشدة اليوم الاثنين، بالميدالية البرونزية في منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة في السعودية.

وتمكنت رزان (17 عاماً) من الفوز على اللاعبة الكازاخستانية عائشة أديلبكقزي البالغة من العمر 21 عاما.


ويواصل منتخب التايكواندو حصد الميداليات حيث ظفر بميداليتين ذهبيتين وبرونزية، قبل أن يضيف اليوم ميدالية رابعة.

كما أحرزت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو راما أبو الرب برونزية ثانية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي ضمن منافسات وزن فوق 70 كغم.


وتعتبر ميدالية أبو الرب رقم 14 للمنتخبات الوطنية المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي.

 
 
