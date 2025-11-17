الرواشدة وأبو الرب تحققان برونزيتين بدورة "التضامن الإسلامي"

الوكيل الإخباري- ظفرت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو رزان الرواشدة اليوم الاثنين، بالميدالية البرونزية في منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة في السعودية.

وتمكنت رزان (17 عاماً) من الفوز على اللاعبة الكازاخستانية عائشة أديلبكقزي البالغة من العمر 21 عاما.



ويواصل منتخب التايكواندو حصد الميداليات حيث ظفر بميداليتين ذهبيتين وبرونزية، قبل أن يضيف اليوم ميدالية رابعة.



كما أحرزت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو راما أبو الرب برونزية ثانية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي ضمن منافسات وزن فوق 70 كغم.