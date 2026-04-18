الرواشدة يفتتح فعاليات إطلاق لواء بني عبيد لواءً للثقافة الأردنية

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الثقافة مصطفى الرواشدة في مركز إربد الثقافي اليوم السبت، حفل إطلاق لواء بني عبيد لواءً للثقافة الأردنية لعام 2026، بحضور رئيس الوزراء الأسبق بشر الخصاونة.





وقال الرواشدة في كلمة خلال الافتتاح الذي حضره أيضاً، وزير الإدارة المحلية وليد المصري، وعدد من الأعيان والنواب، ورؤساء لجان البلديات في مختلف ألوية المحافظة، ومدير ثقافة إربد الدكتور سلطان الزغول، وحشد كبير من رؤساء الهيئات الثقافية والمثقفين وأبناء المجتمع المحلي، "يسرني أن أقف بينكم في هذه الأرض المباركة من حمى الوطن العزيز، بمناسبة إطلاق فعاليات لواء بني عبيد لواءً للثقافة الأردنية، وهو اللواء الغني بتراثه وتاريخه ومثقفيه وفنانيه، ومن قبل بقاماته في مجالات السياسة والتعليم والاقتصاد والثقافة، ممن كانوا شركاء في البناء منذ تأسيس الدولة الأردنية".



وأضاف، "حين نتحدث عن لواء بني عبيد، فإننا نتحدث عن عراقة التاريخ وامتداده في الزمان والمكان، بشواهد الآثار التي تعود إلى العهد الروماني والبيزنطي، وموقع التل الذي يعود لإحدى المدن العشر الرومانية".



وأشار إلى أننا حين نحتفل بإطلاق لواء الثقافة الأردنية في بني عبيد، فإننا نسعى إلى وصل الماضي بالحاضر لاستشراف المستقبل، ونستحضر تاريخ المكان والرجال، ونصوغ حكاية مستقبل المكان في فضاء الثقافة، بما هي عنوان للهوية الناجزة، وبما هي مدونة لتوثيق سردية الأرض والإنسان، التي كُتبت سطورها على أديم المكان الذي تتجسد فيه مشاعر الاعتزاز والفخر وقيم الانتماء والولاء".



وبيّن الرواشدة أن برنامج المدن والألوية الثقافية يعد من أهم البرامج التي ترتبط بالتنمية الشاملة والمستدامة، ويمثل فرصة للمجتمع المحلي والهيئات الثقافية لاكتشاف المواهب ورعايتها وتوفير برامج مفيدة للشباب تملأ وقت الفراغ بالمفيد، كما يوفر برنامج المدن والألوية مساحة لإبراز الطاقات التي تمثل رصيداً وطنياً يثري المشهد الثقافي الأردني، ويسهم في تعزيز الصناعات الثقافية الإبداعية التي تصب في التنمية والتمكين الاقتصادي في المجتمعات المحلية.



من جانبه، قال متصرف لواء بني عبيد الدكتور علي الحوامدة، إن اختيار لواء بني عبيد لواءً للثقافة الأردنية، ولأنه يجسد أيضاً المكانة المرموقة للواء، الذي يحتضن مخزوناً ثقافياً غنياً ومتجذراً، ولم يكن مجرد موقع جغرافي بل منبر للعلم وموطن للأدباء والمفكرين، رفد المشهد الثقافي بالفعل الثقافي المتميز.



وأشار إلى أن الاختيار جاء تقديراً لجهود المؤسسات الثقافية ودورها في تعزيز الهوية الثقافية ونشر المعرفة وإحياء الفنون، مبيناً أن عام 2026 سيكون حافلاً بالأنشطة الثقافية والإبداعية، وفتح آفاق تواصل ثقافي، ومواصلة العمل والعطاء وترسيخ رسالة الثقافة.



من جهته قال المنسق العام لشبكة هيئات اللواء الثقافية الدكتور خلدون نصير، إن فوز لواء بني عبيد بلقب لواء الثقافة الأردنية لعام 2026، لم يكن صدفة ولم يكن وليد اللحظة، بل نتيجة تراكم من الوعي والعمل والإيمان بأن الثقافة ليست ترفاً بل هوية ومسؤولية ومستقبل.



وأضاف، إن هذا الفوز هو فوز لكل معلم ومثقف ولكل شاب آمن بأن الكلمة يمكن أن تغيّر، والفكرة يمكن أن تبني، والعمل المشترك يمكن أن يصنع الفرق.



واشتملت فعاليات الاحتفال على معزوفات موسيقية قدمتها القوات المسلحة، وفقرتين شعريتين وقصائد وطنية قدمهما الشاعران الدكتور حربي المصري والدكتور طي حتاملة، وعرضاً لفيلم وثائقي بعنوان "الحياة الثقافية في لواء بني عبيد"، وفقرة موسيقية قدمتها فرقة منتدى الحصن للتراث والثقافة والفنون اشتملت على مجموعة من أغاني الراحل توفيق النمري، ووصلة غنائية مميزة قدمها المطرب حسين السلمان.



وعلى هامش الاحتفال افتتح الرواشدة معرضاً للتراث والحرف اليدوية، ومعرضاً للفنون التشكيلية، ومعرضاً لمنشورات وزارة الثقافة الأردنية في مركز إربد الثقافي.



وكان الرواشدة أوقد شعلة اللواء في بداية الاحتفال إعلاناً عن انطلاق فعاليات لواء بني عبيد لواءً للثقافة الأردنية للعام 2026.





