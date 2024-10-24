 
الخميس 2024-10-24 03:06 م
 

الرواشدة يفتتح فعاليات ملتقى العقبة الثقافي الثاني

وزير الثقافة مصطفى الرواشدة أثناء الافتتاح
وزير الثقافة مصطفى الرواشدة أثناء الافتتاح
الخميس، 24-10-2024 02:36 م
الوكيل الإخباري-  قال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة إن الأركان التي قامت عليها الدولة الأردنية منذ تأسيسها، كانت وما تزال تعلي من شأن الثقافة وقيمها، وتثري السردية الوطنية بالإنجازات التي جعلت من تجربة بلدنا حالة استثنائية في المنطقة في سائر الأبعاد التنموية، وعلى رأسها الثقافة كعنوان للفخار الوطني والوعي .اضافة اعلان


وأشار الرواشدة خلال رعايته اليوم الخميس فعاليات ملتقى العقبة الثقافي الثاني تحت شعار "الدعم الملكي للثقافة" ضمن احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية الى "المنجزات الثقافية في عهد جلالة الملك التي شكلت مدونة تاريخية وذاكرة للأجيال للاعتزاز بتاريخ الوطن وسيرة ومسيرة الهاشميين".

وقال، إن مدينة العقبة تحمل مدونات الثورة العربية وأدبياتها ورمزيات ثقافية انعكست على قيم الأمة ولغتها العربية، ومشاعر العروبة، وشموخ الراية التي ترتفع وسط ساحة الثورة العربية الكبرى، مشيرا الى رؤى جلالة الملك للثقافة كمحرك أساس للوعي الاجتماعي، وانحيازها للعقل والعقلانية وتكريس قيم التسامح والتشاركية والحوار، ونبذ العنف والتطرف التي تجسدت في الأوراق النقاشية، وفي جل منطوقه السامي، ورؤى جلالته في توطين المعرفة، واقتصادات الثقافة والذكاء الاصطناعي والانتقال للرقمنة، بوصفها لغة العصر التي تفتح الآفاق لمستقبل الأجيال، والتأكيد على التمسك بتراثنا وأصالتنا.

بترا
 
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