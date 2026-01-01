الزراعة: أمطار الخير تعزز الإنتاج الزراعي وتدعم الثروة النباتية بالمملكة

10:00 م

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الزراعة أن الأمطار الأخيرة كان لها الأثر الإيجابي على الغطاء النباتي، وتحسّن المراعي الطبيعية، وزيادة رطوبة التربة، ما يبشّر بموسم زراعي أفضل.





وقال مساعد الأمين العام للثروة النباتية في وزارة الزراعة، المهندس أيمن العوران، إن الهطولات المطرية ساعدت في تحسين فرص إنبات البذور، وانعكست إيجابًا على الأشجار المثمرة والمحاصيل الحقلية، إلى جانب دعم الثروة الحيوانية نتيجة تحسّن المراعي.



ودعا العوران المزارعين إلى استغلال هذه الأمطار في زراعة المحاصيل المناسبة للموسم، وتنفيذ عمليات الحراثة والبذار في التوقيت الأمثل، والاستفادة من رطوبة التربة، مع الالتزام بالإرشادات الزراعية الصادرة عن الجهات المختصة.



كما شدّد على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة في حالات الصقيع لتجنب إلحاق أضرار بالمزروعات، مشيرًا إلى أهمية اتباع منظومة الوقاية وحماية المزروعات، بما في ذلك ريّها ليلًا واستخدام أنواع معينة من المبيدات المقاومة للتجمّد، بما يضمن حمايتها من آثار تدني درجات الحرارة.



وأضاف أن المزارع الأردني يتميز بثقافة زراعية عالية، داعيًا إلى اعتماد موازنة تقديرية لضمان استمرار العمل الزراعي ضمن خطة مدروسة بعيدًا عن الروتين القديم.



وأكد العوران أن الأمطار تساعد أيضًا في التقليل من أعداد الحشرات والآفات الزراعية التي تصيب المحاصيل، ما يوفّر على المزارعين أثمان المبيدات، ويجدّد حيوية التربة، ويحافظ على نمو المراعي، ويزيد من مخزون المياه في السدود والآبار المنزلية، ما ينعكس إيجابًا على جودة المحاصيل الصيفية والأشجار المثمرة، ويخفض فاتورة الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية.

