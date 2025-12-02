"الزراعة النيابية" تبحث تحديات قطاع الدواجن والمواشي

05:22 م

الوكيل الإخباري- بحثت لجنة الزراعة والمياه النيابية، برئاسة النائب الدكتور أحمد الشديفات، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، أبرز التحديات التي تواجه مربي الدواجن والمواشي في المملكة.





وبحسب بيان للجنة، أكد الشديفات، بحضور وزير الزراعة صائب الخريسات، وأمين عام الوزارة محمد الحياري، وعدد من المربين، أن العمل المشترك وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية هو السبيل لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما ينعكس إيجابًا على المزارعين والمستهلكين والاقتصاد الوطني.



من جهته، أوضح الخريسات أن الوزارة أوقفت استيراد الدواجن المجمدة، وتعمل على تقنين عمليات الاستيراد بما ينسجم مع المواصفات والمعايير الأردنية، دون التأثير على المنتج المحلي.



وقال إن انتشار مزارع الدواجن بشكل غير مدروس في المملكة ساهم في تذبذب السوق، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار الدجاج في الفترة الماضية يعود إلى وفرة الإنتاج وزيادة الكميات المطروحة.



بدورهم، شدد مربو الدواجن والمواشي على أن القطاع الزراعي بحاجة إلى وقفة لدعم مربي الثروة الحيوانية، لافتين إلى أن التغيرات المناخية وقلة الأمطار وما نتج عنها من تراجع المراعي الطبيعية زادت من اعتمادهم على الأعلاف المستوردة ذات التكلفة المرتفعة.



وأكد المربون ضرورة تبني حلول متكاملة، أبرزها زيادة كميات الأعلاف المخصصة، وتأجيل أقساط القروض المستحقة عليهم، وإعفاؤهم من الفوائد المترتبة، دعمًا لاستدامة هذا القطاع الحيوي.

