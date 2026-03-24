"الزراعة": الهطولات أثرت بشكل إيجابي على الثروة النباتية

وأوضحت الوزارة في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن جريان الأودية الناتجة عن الأمطار الأخيرة ساهمت في زيادة منسوب السدود الرئيسية والحفائر، وزيادة مخزون المياه الجوفية ما منح المزارعين طمأنينة بوجود حصص مائية كافية لموسم الصيف المقبل.
وأشارت إلى أن المحاصيل الحقلية البعلية انتعشت بكميات الهطول المطرية التي فاقت الموسم السابق، كما أدت الأمطار الأخيرة إلى نمو لافت للأعشاب والشجيرات الرعوية في البادية والمناطق الشرقية؛ ما خفف العبء المادي عن مربي الماشية الذين اعتمدوا على المراعي الطبيعية بدلا من شراء الأعلاف.
