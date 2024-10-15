الزراعة: بدء الاتفاق مع مصانع "مركزات البندورة" كجزء من الدعم الحكومي لمزارعي البندورة

الوكيل الإخباري- في إطار الدعم الحكومي لمزارعي البندورة، ونظراً لوفرة الإنتاج والذي يتضمن دعم كل طن تصدير بـ 50 ديناراً و50 ديناراً لكل طن بندورة معدة للتصنيع . والتي تستهدف 20 ألف طن بمبلغ مليون دينار من صندوق المخاطر الزراعية. ، حيث عملت الوزارة بشكل مباشر على التشبيك مع مصانع مركزات البندورة المحلية ، والبالغ عددها 5 مصانع ، و تم التنسيق مع مصنعين اثنين للمضي في الاتفاق مع المزارعين، وجاري التنسيق مع 3 مصانع خلال أيام .

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وستعمل الوزارة على التوافق والتنسيق مع المزارعين من أجل استيعاب أكبر كمية من فائض إنتاج محصول البندورة .



يُشار إلى أنه تم بدء تسيير بعض الشحنات من البندورة إلى جمهورية مصر العربية وبعض الأسواق غير التقليدية والجديدة ، وتعمل الوزارة على استدامة هذه شحنات التصدير . . وإلى جانب هذه الجهود تعمل الوزارة على التنسيق مع المصدرين للاستفادة من الدعم الحكومي وزيادة كميات التصدير من محصول البندورة .