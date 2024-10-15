الزراعة: بدء الاتفاق مع مصانع "مركزات البندورة" كجزء من الدعم الحكومي لمزارعي البندورة

وستعمل الوزارة على التوافق والتنسيق مع المزارعين من أجل استيعاب أكبر كمية من فائض إنتاج محصول البندورة .
يُشار إلى أنه تم بدء تسيير بعض الشحنات من البندورة إلى جمهورية مصر العربية وبعض الأسواق غير التقليدية والجديدة ، وتعمل الوزارة على استدامة هذه شحنات التصدير . . وإلى جانب هذه الجهود تعمل الوزارة على التنسيق مع المصدرين للاستفادة من الدعم الحكومي وزيادة كميات التصدير من محصول البندورة .
وبناءا على دراسة كميات البندورة الواردة للأسواق المركزية المحلية . إن الكميات بدأت تتناسب مع الاحتياجات المحلية، وهذا الانتظام التدريجي سيساهم في توازن الأسعار رغم التراجع الملحوظ في الطلب من قبل المستهلك و الذي تشهده أسواق الخضار والفواكه حالياً.
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