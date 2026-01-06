الزراعة تباشر بإنشاء مبنى جديد لمديرية زراعة الأغوار الشمالية

الوكيل الإخباري- باشرت وزارة الزراعة اليوم الثلاثاء، بتنفيذ مشروع إنشاء مبنى جديد لمديرية زراعة لواء الأغوار الشمالية، بهدف تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين وتطوير بيئة العمل المؤسسي.

اضافة اعلان



وقال مدير زراعة الأغوار الشمالية المهندس محمد النعيم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عطاء مشروع مبنى المديرية يتضمن إنشاء طابق ثان بمساحة تزيد على 200 متر مربع فوق مبنى الخدمات البيطرية الذي جرى إنجازه سابقا في الشونة الشمالية، مبينا أن تكلفة المشروع الذي تبلغ مدة تنفيذه 3 أشهر، تصل إلى 150 ألف دينار، منها 40 ألف دينار ممولة من مجلس محافظة اربد.



وأضاف إن الوزارة ستباشر، بعد رصد المخصصات المالية اللازمة من موازنة العام الحالي بتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع وتتضمن بناء جدار استنادي في الموقع وإنشاء مواقف لمركبات المراجعين، إلى جانب تحسين المدخل الرئيسي للمبنى الجديد.



وأوضح أنه سيتم استغلال المبنى القديم للمديرية بعد صيانته خلال العام الحالي، كمستودعات للملفات الإدارية، إضافة إلى تخصيص جزء منه كمستودع لمعدات ومبيدات وعلاجات بيطرية، لافتا إلى أنه من المقرر هدم مبنى الإرشاد الزراعي ومستودعاته القديمة، استنادا إلى تقارير فنية رسمية تعتبر آيلة للسقوط.