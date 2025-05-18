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"الزراعة" تبحث مع نظيرتها الروسية تعزيز التعاون وتبادل السلع

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
 
الأحد، 18-05-2025 05:29 م

الوكيل الإخباري-    التقى وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الأحد، نائب وزير الزراعة في الاتحاد الروسي مكسيم ماركوفيتش، على هامش مشاركته بفعاليات منتدى "روسيا – العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025"، الذي انطلقت أعماله في جمهورية تتارستان بمشاركة 103 دول تمثل مختلف قارات العالم.

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وأكد الجانبان خلال اللقاء عمق العلاقات الثنائية بين الأردن وروسيا، وحرص البلدين على تعزيز أطر التعاون المشترك، لا سيما في القطاع الزراعي، الذي يعد من الركائز الأساسية في التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي.


وبحث الحنيفات وماركوفيتش سبل رفع مستوى التبادل التجاري الزراعي بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بتسهيل انسياب السلع والمنتجات الزراعية، ومعالجة التحديات المرتبطة بالرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الصادرات الأردنية إلى السوق الروسية.

 
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