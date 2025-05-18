"الزراعة" تبحث مع نظيرتها الروسية تعزيز التعاون وتبادل السلع

وأكد الجانبان خلال اللقاء عمق العلاقات الثنائية بين الأردن وروسيا، وحرص البلدين على تعزيز أطر التعاون المشترك، لا سيما في القطاع الزراعي، الذي يعد من الركائز الأساسية في التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي.
وبحث الحنيفات وماركوفيتش سبل رفع مستوى التبادل التجاري الزراعي بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بتسهيل انسياب السلع والمنتجات الزراعية، ومعالجة التحديات المرتبطة بالرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الصادرات الأردنية إلى السوق الروسية.
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