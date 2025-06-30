الزراعة تتصدر القطاعات الاقتصادية بنسبة نمو 8.1%

الوكيل الإخباري- قال وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، إن تحقيق القطاع الزراعي أعلى نسبة نمو خلال الربع الأول من العام الحالي، يعكس نجاح تطبيق الخطة الوطنية للزراعة المستدامة التي تستند إلى مؤشرات شاملة تغطي مختلف مكونات القطاع.

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وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة، تصدرت الزراعة القطاعات الأسرع نمواً خلال الربع الأول من العام الحالي، بمعدل نمو بلغت نسبته 8.1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مساهماً بمقدار 0.45 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو.