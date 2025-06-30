الزراعة تتصدر القطاعات الاقتصادية بنسبة نمو 8.1%

وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة، تصدرت الزراعة القطاعات الأسرع نمواً خلال الربع الأول من العام الحالي، بمعدل نمو بلغت نسبته 8.1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مساهماً بمقدار 0.45 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو.
وبين الحنيفات أن ارتفاع الصادرات الزراعية وانخفاض الواردات يعود إلى سياسات توجيه الإنتاج التي تنفذها الوزارة، ضمن خطط الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الاستراتيجية، عبر دعم سلاسل التصنيع الغذائي، وتوسيع فرص الاستثمار الزراعي من خلال شراكات فاعلة مع القطاع الخاص.
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