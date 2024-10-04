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الزراعة تدعو إلى تأخير قطاف الزيتون

من المصدر
من المصدر
الجمعة، 04-10-2024 04:04 م

الوكيل الإخباري-   دعا مدير زراعة محافظة جرش فايز الخوالدة، المزارعين لتأخير قطاف ثمار الزيتون؛ لأن القطاف المبكر يؤدي إلى خسارة 20% من الزيت في الجفت، بالمقارنة مع من يقطف بعد النضوج في الثلث الأخير من شهر 10.

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وكشف الخوالدة أن كميات الإنتاج المتوقعة من ثمار الزيتون للعام الحالي ستكون حوالي 10 آلاف طن و1600 طن من زيت الزيتون.


وأشار إلى أن مساحة الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون تبلغ حوالي 136 ألف دونم، مبينا بأنه تم تمديد ترخيص المعاصر لغاية 14 الشهر الحالي وسيتم فتح معاصر الزيتون داخل المحافظة منتصف تشرين الأول الحالي.


وبين أنه يوجد داخل جرش أكثر من مليون شجرة زيتون معظمها من الزيتون البلدي المحسن والنبالي البلدي وأصناف أخرى.
--(بترا)

 
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