الزراعة تدعو إلى تأخير قطاف الزيتون

وكشف الخوالدة أن كميات الإنتاج المتوقعة من ثمار الزيتون للعام الحالي ستكون حوالي 10 آلاف طن و1600 طن من زيت الزيتون.
وأشار إلى أن مساحة الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون تبلغ حوالي 136 ألف دونم، مبينا بأنه تم تمديد ترخيص المعاصر لغاية 14 الشهر الحالي وسيتم فتح معاصر الزيتون داخل المحافظة منتصف تشرين الأول الحالي.
وبين أنه يوجد داخل جرش أكثر من مليون شجرة زيتون معظمها من الزيتون البلدي المحسن والنبالي البلدي وأصناف أخرى.
--(بترا)
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