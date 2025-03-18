الزراعة تدعو المزارعين لحماية أشجارهم من مرض سل الزيتون

وبحسب مديرية زراعة الكورة، فإن مرض سل الزيتون، هو مرض بكتيري يسبب أورامًا على الأغصان، مما يؤثر على نمو الأشجار وإنتاجها، مشيرة أنه ولحماية ووقاية شجر الزيتون من مرض السل، يجب استخدام شتلات سليمة وخالية من المرض، وتعقيم أدوات التقليم لتجنب نقل العدوى، وإزالة الفروع المصابة وإحراقها بعيدًا عن المزرعة.
وأكدت على ضرورة رش الأشجار بمبيدات نحاسية بعد التقليم وقبل موسم الأمطار، وتجنب الجروح في الأشجار، لأنها المدخل الرئيسي للبكتيريا، حيث إن المراقبة الدائمة والتدخل المبكر هما الحل.
-
أخبار متعلقة
-
إطلاق مسار للباص السريع بين مأدبا وعمّان.. وخطة لتجهيز مبنى حديث لمستشفى النديم
-
رئيس الوزراء: الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة هي حرب على الإنسانية
-
مجلس الوزراء يعقد جلسته اليوم من مأدبا
-
اصابة 3 أشخاص بحادث تصادم في الشونة الجنوبية
-
وزير الخارجية يشدّد على ضرورة رفع العقوبات عن سوريا
-
وزيرة التنمية الإجتماعية ترعى افتتاح الجلسة الحوارية مع جمعية إئتلاف البرلمانيات
-
الملكة رانيا : مأدبا نموذج للتنوع والأصالة والجمال
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام