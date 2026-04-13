الإثنين 2026-04-13 10:30 م

الزراعة تستأنف تصدير محصول البندورة

كيلو البندورة يصل الى 30 قرشا في السوق المركزي
البندورة
 
الإثنين، 13-04-2026 08:46 م
الوكيل الإخباري-   قرر وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات استئناف تصدير محصول البندورة.اضافة اعلان


ووجه خريسات كتابا الى مدير عام الجمارك الاردنية للعلم بالقرار والتعميم على كافة المراكز الحدودية باستئناف تصدير البندورة على ان لا يتجاوز 8 طبالي لكل وسيلة نقل مبرد.
 
 


كيلو البندورة يصل الى 30 قرشا في السوق المركزي

أخبار محلية الزراعة تستأنف تصدير محصول البندورة

