الزراعة تطلق رابط التسجيل لمهرجان الزيتون الوطني الـ24

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة الزراعة الأردنية اليوم الاربعاء ، منصه لتسجيل المشاركين في مهرجان الزيتون الوطني الـ24 ومعرض المنتجات الريفية.



وأشار معالي وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات في بيان صحفي، إلى أهمية إطلاق المنصة لتمكين المشاركين من التسجيل والمشاركة في مهرجان الزيتون، الذي يعد من أضخم المعارض الزراعية التي تقام في المملكة، مشيرا إلى أن المهرجان سينطلق في 28 تشرين الثاني 2024 في قاعة أرض المعارض بمكة مول ويستمر لمدة 10أيام، علما بأن عدد المشاركين قرابة ٩٠٠ مشارك وعارض.



وأوضح الحنيفات أن التسجيل سيكون من خلال المنصة الإلكترونية المثبتة على الموقع الإلكتروني، ومواقع التواصل الاجتماعي لوزارة الزراعة واذرعها البحثي والاقراضي والتعاوني ، مشيرا إلى أن هذه المنصة ستنظم عملية التسجيل لحفظ دور الجهات المشاركة ليتسنى للجنة المنظمة ترتيب حجوزات المشاركين في المهرجان.



وبين منسق المهرجان المهندس عبدالله القضاه أن هذه المنصة معتمدة لدى لجان التسجيل، ولن يعتمد أي طلب لم يسجل من خلالها، وستكون متاحة لجميع الفئات من جمعيات خيرية وتعاونية، وأُسر منتجة ومعاصر، ومطابخ إنتاجية، وحرف يدوية ومنتجات تصنيعية، ومؤسسات زراعية.



وأضاف القضاه أن المشاركة في المهرجان تخضع لمعايير وشروط تتعلق بفحوصات لزيت الزيتون ،وجودة المنتج ونوعيته ومطابقة المنتج للمواصفات الصحية من خلال الرابط:

https://apps.narc.gov.jo/olivefestival

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