الزراعة تعلق استلام القمح والشعير في صوامع الشمال الأربعاء بسبب انقطاع الكهرباء

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الزراعة تعليق محصولي القمح والشعير في صوامع الشمال يوم الأربعاء 5 آب، بسبب انقطاع مبرمج للتيار الكهربائي من قبل شركة كهرباء محافظة إربد.

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وقالت الوزارة في بيان، إن عمليات استلام الحبوب ستستأنف بشكل اعتيادي صباح الخميس 6 آب، داعية المزارعين في إقليم الشمال إلى مراعاة هذا التعديل عند تنظيم مواعيد توريد محاصيلهم.