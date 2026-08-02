الأحد 2026-08-02 05:32 م

الزراعة تعلق استلام القمح والشعير في صوامع الشمال الأربعاء بسبب انقطاع الكهرباء

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
 
الأحد، 02-08-2026 03:31 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الزراعة تعليق محصولي القمح والشعير في صوامع الشمال يوم الأربعاء 5 آب، بسبب انقطاع مبرمج للتيار الكهربائي من قبل شركة كهرباء محافظة إربد.

اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان، إن عمليات استلام الحبوب ستستأنف بشكل اعتيادي صباح الخميس 6 آب، داعية المزارعين في إقليم الشمال إلى مراعاة هذا التعديل عند تنظيم مواعيد توريد محاصيلهم.


وثمنت الوزارة تعاون المزارعين وتفهمهم للظروف التي تستدعي تعليق الاستلام خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أسواق ومال "أوبك بلس" تقرر زيادة إنتاجها 188 ألف برميل يوميا

ب

أخبار محلية دعوات للالتزام بإجراءات السلامة المهنية والغذائية خلال موجة الحر

ل

أخبار محلية الملك يؤكد رفضه للاعتداءات الإيرانية على الأردن والدول العربية

ل

أخبار محلية سماء المملكة والعالم العربي على موعد مع زخة شهب البرشاويات

ب

أخبار محلية تمديد فعاليات مهرجان صيف عجلون الثالث حتى 8 آب المقبل

ل

أخبار محلية ولي العهد يستقبل السيناتور الأمريكية جوني إرنست

ل

شؤون برلمانية مجلس النواب يقر 5 مواد جديدة من معدل الملكية العقارية

وزارة الزراعة

أخبار محلية الزراعة تعلق استلام القمح والشعير في صوامع الشمال الأربعاء بسبب انقطاع الكهرباء



 
 






الأكثر مشاهدة

 