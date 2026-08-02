الزراعة تعلق استلام القمح والشعير في صوامع الشمال الأربعاء بسبب انقطاع الكهرباء

وقالت الوزارة في بيان، إن عمليات استلام الحبوب ستستأنف بشكل اعتيادي صباح الخميس 6 آب، داعية المزارعين في إقليم الشمال إلى مراعاة هذا التعديل عند تنظيم مواعيد توريد محاصيلهم.
وثمنت الوزارة تعاون المزارعين وتفهمهم للظروف التي تستدعي تعليق الاستلام خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي.
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