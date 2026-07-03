الجمعة 2026-07-03 03:52 م

الزراعة تمدد استقبال طلبات شهادات إنتاج الحبوب حتى 16 تموز

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
 
الجمعة، 03-07-2026 03:31 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة الزراعة تمديد فترة استقبال طلبات الراغبين بالحصول على شهادات الإنتاج للموسم الزراعي 2025/2026 حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 16 تموز الحالي، لإتاحة الفرصة أمام المزارعين الذين لم يتمكنوا من التقدم بطلباتهم خلال الفترة الماضية.

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وقال أمين عام وزارة الزراعة، رئيس اللجنة المركزية لشراء الحبوب، المهندس محمد الحياري، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن التمديد يشمل جميع المزارعين الذين لم يتقدموا سابقًا للحصول على شهادات الإنتاج، داعيًا المزارعين إلى مراجعة مديريات الزراعة في مناطقهم لاستكمال إجراءات التقديم.


وأضاف أن الوزارة خصصت منصة إلكترونية لاستقبال الطلبات، إلى جانب تعيين موظف مختص في كل مديرية زراعة لتقديم الدعم والإرشاد للمزارعين، بما يضمن تسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات.

 
 


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