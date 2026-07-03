الزراعة تمدد استقبال طلبات شهادات إنتاج الحبوب حتى 16 تموز

وقال أمين عام وزارة الزراعة، رئيس اللجنة المركزية لشراء الحبوب، المهندس محمد الحياري، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن التمديد يشمل جميع المزارعين الذين لم يتقدموا سابقًا للحصول على شهادات الإنتاج، داعيًا المزارعين إلى مراجعة مديريات الزراعة في مناطقهم لاستكمال إجراءات التقديم.
وأضاف أن الوزارة خصصت منصة إلكترونية لاستقبال الطلبات، إلى جانب تعيين موظف مختص في كل مديرية زراعة لتقديم الدعم والإرشاد للمزارعين، بما يضمن تسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات.
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