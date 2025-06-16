الزراعة تنظم دورة تدريبية لتمكين المشاركين بالمعارض الريفية الدائمة

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية التنمية الريفية والمرأة في وزارة الزراعة بالتعاون مع الغذاء والدواء في مديرية زراعة مأدبا، أمس الأحد، دورة تدريبية تهدف لتمكين المشاركين بالمعارض الريفية الدائمة للحصول على شهادة من الغذاء والدواء.

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وشارك في الدورة التي تستمر ليومين، 13 مشاركا من سيدات المجتمع المحلي والجمعيات المحلية في إطار البرنامج التدريبي "صحة وسلامة الغذاء" الذي أطلقته الوزارة بدعم من شركة "أدفانس كونسلتنج" الهولندية.



وقال مدير مديرية الغذاء والدواء في مأدبا الدكتور أيوب الحفناوي في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن المشاركين تلقوا تدريبات على سلامة المنتجات الغذائية والاستخدام الآمن لمواد التعبئة والتغليف والممارسات الصحية والتنظيف والتعقيم وأهمية سلامة الغذاء.