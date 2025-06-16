الزراعة تنظم دورة تدريبية لتمكين المشاركين بالمعارض الريفية الدائمة

وشارك في الدورة التي تستمر ليومين، 13 مشاركا من سيدات المجتمع المحلي والجمعيات المحلية في إطار البرنامج التدريبي "صحة وسلامة الغذاء" الذي أطلقته الوزارة بدعم من شركة "أدفانس كونسلتنج" الهولندية.
وقال مدير مديرية الغذاء والدواء في مأدبا الدكتور أيوب الحفناوي في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن المشاركين تلقوا تدريبات على سلامة المنتجات الغذائية والاستخدام الآمن لمواد التعبئة والتغليف والممارسات الصحية والتنظيف والتعقيم وأهمية سلامة الغذاء.
من جهتها، أكدت المهندسة المشرفة على الدورة عفاف القطامي، أن هذه الدورة تهدف لمساعدة السيدات والجمعيات المحلية من المشاركة بالمعارض الدائمة للحصول على شهادة من الغذاء والدواء لضمان جودة المنتجات الريفية المعروضة.
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