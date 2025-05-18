الزراعة تنفذ برنامجاً تدريبياً للسيدات المنتجات والعاملين بالتصنيع الغذائي الريفي

الوكيل الإخباري- نفذت وزارة الزراعة بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبدعم من شركة "أدفانس كونسلتنج" اليوم الأحد، برنامجاً تدريبياً متخصصاً يستهدف السيدات المنتِجات والعاملين في قطاع التصنيع الغذائي الريفي في مختلف محافظات المملكة.

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ويهدف البرنامج بحسب بيان للوزارة إلى بناء قدرات المشاركين في مجالات الصحة والسلامة الغذائية وتأهيلهم للحصول على الشهادات والتصاريح اللازمة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وبما يمكنهم من المشاركة الفاعلة في المعارض الزراعية الدائمة التي تنظمها الوزارة.



وتم افتتاح أولى الدورات التدريبية ضمن البرنامج تحت عنوان "صحة وسلامة الغذاء" في مبنى المؤسسة التعاونية الأردنية برعاية وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات.