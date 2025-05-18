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الزراعة تنفذ برنامجاً تدريبياً للسيدات المنتجات والعاملين بالتصنيع الغذائي الريفي

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
 
الأحد، 18-05-2025 12:57 م

الوكيل الإخباري-    نفذت وزارة الزراعة بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبدعم من شركة "أدفانس كونسلتنج" اليوم الأحد، برنامجاً تدريبياً متخصصاً يستهدف السيدات المنتِجات والعاملين في قطاع التصنيع الغذائي الريفي في مختلف محافظات المملكة.

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ويهدف البرنامج بحسب بيان للوزارة إلى بناء قدرات المشاركين في مجالات الصحة والسلامة الغذائية وتأهيلهم للحصول على الشهادات والتصاريح اللازمة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وبما يمكنهم من المشاركة الفاعلة في المعارض الزراعية الدائمة التي تنظمها الوزارة.


وتم افتتاح أولى الدورات التدريبية ضمن البرنامج تحت عنوان "صحة وسلامة الغذاء" في مبنى المؤسسة التعاونية الأردنية برعاية وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات.


وشملت المبادرة تنفيذ 12 دورة تدريبية في مختلف مناطق المملكة، بمشاركة اكثر من 500 مشارك ومشاركة بينهم مهندس ومهندسة من كوادر وزارة الزراعة في خطوة تعكس التزام الوزارة بتطوير الكفاءات البشرية العاملة في قطاع التصنيع والتسويق الريفي.

 
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