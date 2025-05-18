الزراعة تنفذ برنامجاً تدريبياً للسيدات المنتجات والعاملين بالتصنيع الغذائي الريفي

ويهدف البرنامج بحسب بيان للوزارة إلى بناء قدرات المشاركين في مجالات الصحة والسلامة الغذائية وتأهيلهم للحصول على الشهادات والتصاريح اللازمة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وبما يمكنهم من المشاركة الفاعلة في المعارض الزراعية الدائمة التي تنظمها الوزارة.
وتم افتتاح أولى الدورات التدريبية ضمن البرنامج تحت عنوان "صحة وسلامة الغذاء" في مبنى المؤسسة التعاونية الأردنية برعاية وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات.
وشملت المبادرة تنفيذ 12 دورة تدريبية في مختلف مناطق المملكة، بمشاركة اكثر من 500 مشارك ومشاركة بينهم مهندس ومهندسة من كوادر وزارة الزراعة في خطوة تعكس التزام الوزارة بتطوير الكفاءات البشرية العاملة في قطاع التصنيع والتسويق الريفي.
-
أخبار متعلقة
-
المستقلة للانتخاب: انطلاق ورشة عمل تدريب الميسرين
-
من المدارس إلى الجمعيات .. 9 فعاليات لنشر ثقافة النزاهة في المجتمع
-
حين تتسع الشاشة وتضيق الحياة.. أطفال في عزلة رقمية
-
تعليق استيراد الدواجن من البرازيل بسبب إنفلونزا الطيور
-
تراجع نسبة تخزين المياه في السدود بنسبة 26.24% بين عامي 2023 و2024
-
اعلان هام بشأن اشتراكات الضمان الاجتماعي
-
الجمارك تُكرم عددا من مرتباتها لجهودهم بضبط قضايا نوعية
-
الخرابشة يؤكد تحسين الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة