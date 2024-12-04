الزراعة توضح تفاصيل ضبط زيت زيتون مغشوش

وشدد وزير الزراعة على إدارة مهرجان الزيتون متابعة دخول الزيت وعدم السماح بزعزعة ثقة المواطن وزوار المهرجان بالزيت داخل المهرجان وأكد انه لم تسجل أي عينة غش لزيت الزيتون على مدخل المهرجان وكل ما يسمح بدخوله يفحص بمراحل متعدده تضمن كفاءة وجودة المنتج .
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