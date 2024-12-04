 
الأربعاء 2024-12-04 03:17 م
 

الزراعة توضح تفاصيل ضبط زيت زيتون مغشوش

زيت الزيتون
زيت الزيتون
الأربعاء، 04-12-2024 01:44 م
الوكيل الإخباري-   نوهت وزارة الزراعة بأن كميات الزيت التي استبعدت مساء يوم الثلاثاء ٣/١٢/٢٠٢٤ ضبطت على بوابة الدخول لمعرض الزيتون المعدة لإدخال الزيت من خلال العينة التي ارسلتها فرق مراقبة الزيت على بوابة الدخول إلى مختبر فحص الزيت منوهة إلى أن كمية الزيت الغير صالحة للاستهلاك البشري لم تدخل أرض المهرجان.اضافة اعلان


وشدد وزير الزراعة على إدارة مهرجان الزيتون متابعة دخول الزيت وعدم السماح بزعزعة ثقة المواطن وزوار المهرجان بالزيت داخل المهرجان وأكد انه لم تسجل أي عينة غش لزيت الزيتون على مدخل المهرجان وكل ما يسمح بدخوله يفحص بمراحل متعدده تضمن كفاءة وجودة المنتج .
 
gnews

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