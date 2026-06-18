الزراعة توضح حول رفض السلطات العراقية شحنة عجول مستوردة من كولومبيا

وأوضحت الوزارة، في منشور على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، أن الشحنة حصلت على رخصة عبور (ترانزيت) وفقا للتشريعات والتعليمات النافذة، واستوفت جميع الشروط والإجراءات المعمول بها لهذا النوع من الشحنات.
وأشارت أنه، وبحسب تعليمات وشروط رخصة الترانزيت، فإنه لن يسمح بإعادة الشحنة إلى الأراضي الأردنية ، علما بأن الوزارة تتابع الوضع البيطري للشحنات المحلية وشحنات الترانزيت، حرصا على سلامة وصحة الحيوان وحماية الثروة الحيوانية على الأراضي الأردنية
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