الخميس 2026-06-18 08:38 م

الزراعة توضح حول رفض السلطات العراقية شحنة عجول مستوردة من كولومبيا

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أرشيفية
 
الخميس، 18-06-2026 07:48 م

الوكيل الإخباري- نشرت وزارة الزراعة، ردا على ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام بشأن رفض السلطات العراقية لشحنة عجول قادمة من الأردن لأسباب صحية، تأكيدا من الوزارة بأن الشحنة المشار إليها هي شحنة عجول مستوردة من جمهورية كولومبيا، وقد دخلت الأراضي الأردنية بنظام الترانزيت، ولم تكن مخصصة للسوق المحلية الأردنية.

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وأوضحت الوزارة، في منشور على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، أن الشحنة حصلت على رخصة عبور (ترانزيت) وفقا للتشريعات والتعليمات النافذة، واستوفت جميع الشروط والإجراءات المعمول بها لهذا النوع من الشحنات.


وأشارت أنه، وبحسب تعليمات وشروط رخصة الترانزيت، فإنه لن يسمح بإعادة الشحنة إلى الأراضي الأردنية ، علما بأن الوزارة تتابع الوضع البيطري للشحنات المحلية وشحنات الترانزيت، حرصا على سلامة وصحة الحيوان وحماية الثروة الحيوانية على الأراضي الأردنية

 
 


gnews

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